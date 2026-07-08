عیادت فرماندار میناب از مجروحان حمله جنایتکارانه به سواحل هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب از مجروحان حمله آمریکا به منطقه سیریک عیادت کرد.

رادمهر با بررسی روند درمان آنان، بر ارائه خدمات درمانی مطلوب و حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

ارتش تروریستی آمریکا در اقدامی حقیرانه و زمانی که عاجز از نبرد با دلاورمردان نیروهای مسلح کشورمان در آبهای تنگه هرمز می‌شود، به مناطق ساحلی و شناورهای صیادی حمله ور می‌شود که در بامداد امروز نیز با حملاتی به سواحل سیریک، کوهستک، قشم و بندرعباس سبب خساراتی جانی و جسمانی به ساحل نشینان شد.