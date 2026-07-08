به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، یک قبضه سلاح شکاری گلولهزنی دوربیندار فاقد مجوز، به همراه فشنگ مربوطه و سه لاشه گراز وحشی کشف شد.
دراینرابطه، یک شکارچی غیرمجاز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز یا شکار و صید غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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