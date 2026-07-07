ارقام جدید گندم و جو دیم ظرفیت افزایش تولید در ایلام را دارند

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری در اراضی دیم، طرح ارزیابی ارقام جدید گندم و جو دیم با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام در یکی از پایگاه‌های تحقیقاتی استان اجرا شده است.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی و معرفی ژنوتیپ‌های پرمحصول، مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایی استان انجام شده و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد برخی از ارقام و لاین‌های مورد بررسی، عملکرد قابل‌توجهی در شرایط واقعی مزرعه داشته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیان کرد: معرفی و توسعه کشت ارقام سازگار با اقلیم استان، از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش ریسک در بخش کشاورزی دیم به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان داشته باشد.

عزیزان با اشاره به اهمیت انتقال یافته‌های علمی به عرصه تولید، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم در بخش کشاورزی استان، بهره‌گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی به کشاورزان است تا از این طریق زمینه افزایش تولید و پایداری در کشاورزی دیم فراهم شود.

وی ادامه داد: تعامل میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان بخش کشاورزی و بهره‌برداران، بستر مناسبی برای توسعه ارقام جدید و استفاده از ظرفیت‌های علمی در راستای تأمین امنیت غذایی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان با قدردانی از همکاری کشاورزان، محققان و کارشناسان اجرایی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: استمرار این‌گونه ارزیابی‌ها و تحقیقات، گامی مؤثر در مسیر تحقق کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.