سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم از ۱۴ تیرماه در سراسر استان آغاز شده و تاکنون حدود هفت هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰ تا ۸۵ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان فعال هستند و با توجه به تجربه سال‌های گذشته و ظرفیت ایجاد شده، آمادگی کامل برای دریافت محصول کشاورزان را دارند.

پیش‌بینی خرید ۷۰۰ هزار تن گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه امسال ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ هزار هکتار افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود.

نقشبندی شهرستان‌های بیجار، دیواندره و سقز را دارای بیشترین سطح زیر کشت گندم عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود بیشترین حجم خرید تضمینی نیز از این مناطق انجام شود.

وی درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: اگرچه بارندگی‌های پاییزه شرایط مطلوبی برای استقرار اولیه مزارع ایجاد نکرد، اما بارش‌های مناسب بهاره تا حد زیادی این کمبود را جبران کرد و با این حال، سرمازدگی بهاره در برخی مناطق دیم‌خیز از جمله بیجار، قروه و دهگلان بخشی از مزارع را دچار خسارت کرد.

قیمت نهایی خرید گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت پایه خرید هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و با احتساب ۲۰ هزار تومان مشوق تحویل، مبلغ پرداختی به کشاورزان به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد.

وی افزود: پرداخت مطالبات گندم‌کاران به صورت متمرکز در سطح کشور انجام می‌شود و مسئولان استان نیز پیگیر تسریع در واریز وجوه به حساب کشاورزان هستند.

نقشبندی با بیان اینکه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی کردستان مسئول اصلی خرید تضمینی است، تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی، سیلوهای بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد نیز به عنوان مباشر در فرآیند خرید همکاری می‌کنند.

وی از استقرار اکیپ‌های نظارتی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها بر عملکرد کمباین‌ها و میزان افت و ریزش محصول نظارت دارند تا از هدررفت گندم به عنوان یک محصول راهبردی جلوگیری شود.

کردستان دومین تولیدکننده گندم کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به جایگاه استان در تولید گندم اظهار کرد: کردستان طی سال‌های اخیر پس از خوزستان، رتبه دوم تولید و خرید تضمینی گندم کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۱۰ درصد گندم خریداری‌شده کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۲۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان فعالیت دارند، افزود: از این تعداد، حدود ۹۰ هزار نفر گندم‌کار هستند که از خدمات حمایتی نظیر تأمین نهاده‌ها، بیمه محصولات، خرید تضمینی و خدمات آموزشی و فنی بهره‌مند می‌شوند.

نقشبندی در پایان از کشاورزان خواست پس از رسیدن محصول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به برداشت و تحویل گندم به مراکز رسمی اقدام کنند و گفت: این اقدام علاوه بر کاهش خطر آتش‌سوزی مزارع، از سوءاستفاده واسطه‌ها و دلالان نیز جلوگیری خواهد کرد.