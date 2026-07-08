به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران با تشریح روند برنامهریزی و اجرای آیین تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش از برگزاری مراسم، مجموعه مدیریت استان با در نظر گرفتن جایگاه ممتاز قم در جهان تشیع، برنامهریزی گستردهای را برای میزبانی از این رویداد تاریخی آغاز کرد تا این آیین در شأن مردم، حوزههای علمیه، مراجع تقلید و جایگاه انقلابی این شهر برگزار شود.
وی با بیان اینکه همه ظرفیتهای استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم به میدان آمدند افزود: همراهی مردم، علما، نهادهای اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی، شهرداری، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای مردمی موجب شد مراسم با آرامش، نظم و امنیت کامل برگزار شود و تصویری ماندگار از انسجام ملی به نمایش گذاشته شود.
استاندار قم با اشاره به نقش معنوی این شهر در میزبانی از مراسم گفت: برگزاری نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید از مهمترین دغدغههای مجموعه برگزارکنندگان بود که با همکاری دفتر مقام معظم رهبری، نماینده ولیفقیه در استان، تولیت مسجد مقدس جمکران و دیگر دستگاههای مسئول به بهترین شکل ممکن انجام شد.
وی ادامه داد: مسئولیت اصلی اجرای عملیات مراسم بر عهده سپاه علی بن ابیطالب (ع) بود و سایر دستگاهها نیز در قالب پشتیبانی، تمام ظرفیتهای خود را برای برگزاری مطلوب این آیین به کار گرفتند.
مراسم با آرامش کامل برگزار شد
بهنامجو با بیان اینکه هیچ حادثه قابل توجهی در جریان این مراسم رخ نداد اظهار کرد: حضور گسترده مردم با نظم مثالزدنی همراه بود و زائران از زمان ورود به مسجد مقدس جمکران تا پایان مسیر تشییع همکاری مطلوبی با عوامل اجرایی داشتند که همین موضوع نقش مهمی در برگزاری موفق مراسم ایفا کرد.
وی افزود: مسیر تشییع از مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به گونهای طراحی شد که امکان حضور گسترده مردم در طول بلوار پیامبر اعظم (ص) فراهم شود و در نقاط مختلف نیز تمهیدات لازم برای مدیریت جمعیت پیشبینی شده بود.
استاندار قم با اشاره به حضور پررنگ جوانان و گروههای مردمی تصریح کرد: بسیاری از نیروهای مردمی پیش از برگزاری مراسم آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند و در روز مراسم نیز با روحیه جهادی در بخشهای مختلف خدمترسانی حضور یافتند.
وی خاطرنشان کرد: رضایت جریان انقلاب از برگزاری این مراسم و ناتوانی دشمنان در مخدوش کردن این حماسه، از مهمترین دستاوردهای این حضور مردمی بود.
بازتاب جهانی حضور مردم فراتر از آمارها بود
استاندار قم با اشاره به انعکاس گسترده این مراسم در رسانههای داخلی و خارجی گفت: حضور میلیونی مردم به اندازهای گسترده بود که خود صحنههای مراسم بهترین روایت از عظمت این رویداد به شمار میرفت و اساساً نیازی به استناد به آمار و ارقام احساس نمیشد.
وی افزود: این حضور گسترده پیام روشنی برای بدخواهان جمهوری اسلامی داشت و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس با وحدت و انسجام در صحنه حاضر میشوند و زبان تهدید در برابر این ملت کارآمد نخواهد بود.
بهنامجو ادامه داد: حضور زنان، مردان، جوانان و کودکان در این مراسم کاملاً مردمی، داوطلبانه و برخاسته از باورهای دینی و انقلابی بود و همین ویژگی، بازتاب بینالمللی قابل توجهی برای کشور به همراه داشت.
وی تأکید کرد: چنین صحنههایی علاوه بر نمایش اقتدار ملی، پشتوانهای ارزشمند برای حوزههای دیپلماسی و امنیت ملی محسوب میشود.
زیرساختهای ماندگار برای نخستین بار ایجاد شد
استاندار قم با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده برای این مراسم اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای اجرا شده، راهاندازی سامانه صوتی یکپارچه در طول مسیر تشییع بود که با همکاری شهرداری قم در مسیری حدود هفت کیلومتری اجرا شد.
وی افزود: استقرار تجهیزات صوتی در طول بلوار پیامبر اعظم (ص) موجب شد شرکتکنندگان در تمامی نقاط مسیر بتوانند برنامههای مراسم و نماز را با کیفیت مناسب دنبال کنند.
بهنامجو ادامه داد: علاوه بر این، نزدیک به ۴۰ ویدئووال در مسجد مقدس جمکران، مسیر تشییع و محدوده حرم مطهر نصب شد تا مردم در دورترین نقاط نیز بتوانند همزمان تصویر و صدای مراسم را دریافت کنند.
وی گفت: اجرای همزمان نماز و مراسم تشییع با چنین سطحی از امکانات صوتی و تصویری، از ویژگیهای ممتاز این آیین بود که در مراسمهای مشابه سابقه نداشت.
از مردم بابت برخی کاستیها عذرخواهی میکنم
استاندار قم با اشاره به برخی مشکلات ترافیکی و خدماترسانی اظهار کرد: در برخی محورهای منتهی به مسجد مقدس جمکران و جاده کاشان، به دلیل پیشبینی نشدن استقرار مواکب و حجم بالای خودروهای شخصی، مشکلاتی برای زائران ایجاد شد.
وی افزود: گزارشهایی از توقفهای چند ساعته خودروها دریافت شد و در برخی مسیرها نیز امکان توزیع آب و ارائه خدمات حداقلی وجود نداشت که بابت این نارساییها صمیمانه از مردم عذرخواهی میکنم.
بهنامجو تصریح کرد: اگرچه محدودیت زمانی و گستردگی مأموریتها در بروز بخشی از این مشکلات مؤثر بود، اما مسئولیت نظارت بر عهده مدیریت استان است و این کاستیها را متوجه خود میدانم.
وی اضافه کرد: توسعه متروی قم تا مسجد مقدس جمکران و تقویت ناوگان حملونقل عمومی از مهمترین نیازهای استان برای مدیریت رویدادهای بزرگ آینده است.
همه دستگاهها در خدمت مردم بودند
استاندار قم با اشاره به خدمات گسترده دستگاههای اجرایی گفت: در حوزه درمان، ۱۱ مرکز امدادی و درمانی شامل بیمارستانهای صحرایی و مراکز ثابت فعال بودند که نزدیک به شش هزار نفر از خدمات آنها استفاده کردند و تنها حدود ۲۰ نفر نیازمند بستری شدند.
وی افزود: در حوزه اسکان نیز ظرفیتهای گستردهای با همکاری شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و سایر دستگاهها برای پذیرش زائران فراهم شد و مجموعههای مختلف امکانات خود را در اختیار مردم قرار دادند.
بهنامجو ادامه داد: شورای تأمین استان، نیروهای انتظامی، سپاه، اداره کل اطلاعات، ارتش و دستگاه قضایی با هماهنگی کامل امنیت مراسم را تأمین کردند و هیچ مشکل امنیتی قابل توجهی گزارش نشد.
وی همچنین از مشارکت اصناف، تولیدکنندگان، واحدهای صنعتی، موکبهای مردمی و گروههای جهادی قدردانی کرد و گفت: این همدلی و همکاری گسترده، برگ زرین دیگری در کارنامه مردم قم رقم زد.
تجربه این مراسم مبنای برنامهریزی آینده خواهد بود
استاندار قم با بیان اینکه آسیبشناسی این مراسم در دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد: توسعه پارکینگها، پارکسوارها، تملک اراضی اطراف مسجد مقدس جمکران و ایجاد ساختار دائمی برای مدیریت مراسمهای بزرگ از جمله برنامههایی است که پیگیری خواهد شد.
وی افزود: ایجاد زیرساختهای دائمی برای استقرار رسانهها و تقویت امکانات اطلاعرسانی نیز از دیگر برنامههایی است که میتواند کیفیت پوشش رویدادهای بزرگ آینده را ارتقا دهد.
بهنامجو نقش رسانه ملی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی را در انعکاس شکوه این مراسم بسیار مؤثر دانست و گفت: رسانهها سهم مهمی در ثبت و ماندگار شدن این حماسه ملی داشتند.
وی در پایان با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتخاب قم به عنوان یکی از استانهای میزبان مراسم تشییع رهبر شهید، از تلاش همه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، مجموعه سپاه علی بن ابیطالب (ع)، خادمان و مردم قدردانی کرد و بار دیگر بابت کاستیهای محدود ایجاد شده از مردم عذرخواهی کرد.
قم- استاندار قم با بیان اینکه آیین تشییع رهبر شهید با آرامش و بدون حادثه برگزار شد، از مردم بابت برخی کاستیهای ترافیکی و خدماترسانی عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران با تشریح روند برنامهریزی و اجرای آیین تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش از برگزاری مراسم، مجموعه مدیریت استان با در نظر گرفتن جایگاه ممتاز قم در جهان تشیع، برنامهریزی گستردهای را برای میزبانی از این رویداد تاریخی آغاز کرد تا این آیین در شأن مردم، حوزههای علمیه، مراجع تقلید و جایگاه انقلابی این شهر برگزار شود.
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