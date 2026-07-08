همت مساجد آذربایجان شرقی برای بزرگداشت «آقای شهید ایران»

حجتالاسلام احمد ذاکری، در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری سلسله برنامههای خودجوش و مردمی برای بزرگداشت «شهید آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای» در سطح استان خبر داد. وی ضمن تبیین فضای حاکم بر مساجد استان، جزئیات دقیق مراسمها را تشریح کرد.
حجتالاسلام ذاکری با اشاره به اینکه مساجد کانون اصلی این عرض ارادتها هستند، گفت: مردم و هیئت امنای مساجد بیقرارند و از روزهای گذشته با هماهنگی ستادهای استانی، برنامههای ویژهای را تدارک دیدهاند تا یاد و خاطره این رهبر شهید را به شایستگی گرامی بدارند.
در ادامه، حجتالاسلام ذاکری به تفکیک زمانی برنامهها پرداخت.
آغاز برنامهها از چهارشنبه ۱۷ تیرماه
حجتالاسلام ذاکری در خصوص برنامههای روز هفدهم تیرماه گفت: تلاش کردیم در روز اول، مقدمات عرض ارادت بانوان و اهالی مناطق روستایی را فراهم کنیم.
کلوانق؛ بزرگداشت ویژه بانوان
وی در اینباره توضیح داد: ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ عصر چهارشنبه، بانوان کلوانق در مسجد جامع این شهر گردهم میآیند تا یاد رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان را زنده نگه دارند.
روستای پیغام؛ اجتماع اهالی
حجت الاسلام ذاکری افزود: در همان شب، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، مسجد صاحبالزمان (عج) روستای پیغام میزبان اهالی، شورای اسلامی و دهیاری است تا در مراسمی متمرکز، ارادت خود را نشان دهند.
تجلی سوگ مردم در پنجشنبه ۱۸ تیرماه
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه روز پنجشنبه، شاهد تجمعات گستردهتر در سراسر استان خواهیم بود، جزئیات را اینگونه تشریح کرد:
حجت الاسلام ذاکری در خصوص برنامههای روستای مایان سفلی گفت: پس از نماز ظهر و عصر، اهالی مایان سفلی با حرکت دستهجمعی از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار شهدای گمنام، علاوه بر سخنرانی و مداحی، ایستگاههای فرهنگی ویژه کودکان (دلنوشته و نقاشی) برپا خواهند کرد.
اجتماع بزرگ تبریز
ذاکری در مورد برنامه اصلی تبریز تأکید کرد: ساعت ۱۷:۳۰ عصر پنجشنبه، اجتماع عزاداران از میدان ساعت به سمت مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود. این اجتماع، نقطه عطف برنامههای استانی در جریان تشییع و تدفین است.
عزاداری در اسکو
وی افزود: در شهرستان اسکو نیز، ستاد برگزاری مراسم از ساعت ۱۸:۳۰، عزاداری خیابانی را از مسجد جامع امام خمینی (ره) بازار به سمت مسجد جامع سبزه میدان سازماندهی کرده است.
شام غریبان در خیابان شمس تبریزی
حجتالاسلام ذاکری با اشاره به برنامههای شام غریبان تبریز گفت: همزمان با نماز مغرب و عشاء، چهارراه ملل متحد (ایستگاه صلواتی شهید عابدینی) میزبان عزاداران است؛ جایی که با سخنرانی شیخ سعید انوری و مرثیهخوانی حاج مسعود راستگار و کربلایی هادی ونستانی، یاد شهدای جنگ رمضان نیز گرامی داشته میشود.
پایانبخش برنامهها در کلوانق
وی در پایان گفت: در نهایت، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ پنجشنبه، مسجد جامع کلوانق میزبان مراسم عمومی شام غریبان است که به همت ستاد برگزاری مراسمات شهر برگزار میشود.
حجتالاسلام ذاکری در پایان این گفتگو با تأکید بر اتحاد مردم و مساجد گفت: هدف ما این است که این عرض ارادتها در شأن این رهبر بزرگ و خانواده شهیدش برگزار شود و انشاءالله مردم عزیز استان با حضور خود، برگ زرینی دیگر در ولایتمداری آذربایجان به ثبت برسانند.
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