به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ژرف و همه‌جانبه ماهیت حرکت‌های بنیادین و تحول‌آفرین تاریخی نشان می‌دهد که تداوم و اثربخشی هر جریان اجتماعی، بیش و پیش از آنکه وابسته به ابزارهای مادی و روندهای صوری باشد، در گرو عمق معرفتی و افق دید رهبران و طراحان اصلی آن است.

در میان نحله‌های گوناگون فکری و سیاسی جهان معاصر، پدیده انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک الگوی نوین و متمایز، همواره کانون توجه تحلیل‌گران بوده است. آنچه این حرکت پویا را از سایر جنبش‌های هم‌عصر خود جدا می‌سازد، نوع نگرش مبنایی به مقوله دین و کارکردهای آن در عرصه حیات اجتماعی است. در این میان، تحلیل منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی آشکارکننده یک ویژگی ساختاری، متمایز و فوق‌العاده حیاتی است که می‌توان از آن تحت عنوان «نگاه راهبردی، نظام‌ساز و تمدنی به گزاره‌های دینی» یاد کرد.

این نوع نگرش، دین را از حصار تنگ و محدود باورهای صرفاً فردی، مناسک‌گرایی منزوی و تعبدهای شخصی خارج ساخته و آن را به عنوان شالوده اصلی، موتور محرک و نقشه راه جامع برای برپایی یک نظامات نوین اجتماعی، مهندسی جامعه دینی و در غایت قصوی، پی‌افکنی تمدن نوظهور اسلامی معرفی می‌نماید.

تفسیرهای سنتی یا سکولار از دین غالباً در دو سوی یک طیف قرار می‌گیرند؛ یا دین را به امور اخروی و پیوندهای قلبی فرد با خالق فرو می‌کاهند و یا آن را به ابزاری برای توجیه ساختارهای موجود بدل می‌سازند. با این حال، مکتب فکری جریان انقلاب اسلامی که ریشه در آموزه‌های اصیل نبوی و علوی داشته و توسط معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) بازتعریف شد، مسیری کاملاً متفاوت را گشوده است. رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر همین سنت فکری و تعمیق بی‌بدیل آن، نگاهی را بسط دادند که دین را یک موجودیت زنده، جاری و تمدن‌ساز می‌داند.

از این منظر، گزاره‌های دینی نه تنها تکالیف فردی را مشخص می‌سازند، بلکه واجد ظرفیت‌های کلان برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر بشری، تنظیم مناسبات قدرت، عادلانه کردن روابط اقتصادی و سامان‌دهی به نهادهای فرهنگی در مقیاس‌های بزرگ جهانی هستند. این بینش عمیق، مبنای اصلی تفاوت تفکر اصیل انقلابی با نگاه‌های تحجرآمیز از یک سو و تفکرات غرب‌زده و مرعوب از سوی دیگر است. دین مبین اسلام در این رویکرد تحلیلی، صرفاً مجموعه‌ای از احکام پراکنده برای هدایت باطنی انسان‌ها نیست، بلکه یک دکترین جامع، منسجم و پویا برای اداره مطلوب جهان و پاسخ‌گویی به چالش‌های ساختاری بشریت در تمام اعصار به شمار می‌رود.

ریشه‌های معرفتی و شالوده‌های فکری در آثار پیش از انقلاب

برای درک عمیق این واقعیت که نگاه تمدن‌گرای رهبر شهید، یک رویکرد واکنشی یا ناشی از مقتضیات پس از به قدرت رسیدن نبوده است، باید به پیشینه مطالعاتی، سخنرانی‌ها و آثار مکتوب ایشان در دهه‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رجوع کرد. مداقه در منظومه معرفتی ایشان نشان می‌دهد که هسته سخت این تفکر ساختارمند، سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شکل گرفته و صیقل یافته بود. تبلور عینی و سند زنده این مدعا را می‌توان در اثر گران‌سنگ و تاریخی «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» به وضوح ردیابی کرد.

این اثر که حاصل تبیین‌های زنجیره‌ای و هوشمندانه در دوران اختناق ستم‌شاهی است، زیربنای مستحکم و هندسه فکری ایشان را نسبت به جهان‌بینی اسلامی آشکار می‌سازد. در این رویکرد، اسلام نه به عنوان یک کیش سنتی و موروثی، بلکه به مثابه یک مکتب فکری منسجم، زنده، کاملاً سیاسی و اجتماعی و از همه مهم‌تر، به عنوان برنامه‌ای همه‌جانبه و عینی برای اداره کلان زندگی انسان معاصر صورت‌بندی شده است.

در این چارچوب نظری پیشرو، مفاهیم محوری و بنیادین اعتقادی نظیر توحید، ایمان و نبوت از پوسته انتزاعی و کلامیِ صرف خارج شده و جانی تازه می‌گیرند. توحید در این دکترین، تنها یک گزاره ذهنی درباره یکتایی پروردگار نیست، بلکه واجد یک دلالت صریح و کوبنده اجتماعی است؛ به این معنا که نفی طواغیت، در هم شکستن ساختارهای طبقاتی ظالمانه و طرد هرگونه سلطه غیرالهی بر سرنوشت انسان‌ها را الزام می‌کند. به همین ترتیب، ایمان یک باور قلبیِ راکد نیست، بلکه تعهدی پرشور و آگاهانه است که حرکت, اقدام و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به دنبال دارد. نبوت نیز به عنوان یک جریان تاریخی مستمر برای رهایی انسان از زنجیرهای اسارت داخلی و خارجی و برپایی قسط و عدل بازتعریف می‌شود. این تفسیری دینامیک، تمدنی و نظام‌ساز از اصول دین است که توانست توده‌های مردم و به‌ویژه نسل جوان و فرهیخته را برای یک دگرگونی عظیم ساختاری بسیج نماید و افق‌های جدیدی را در برابر چشمان آنان بگشاید.

یکی دیگر از ارکان برجسته در اندیشه راهبردی رهبر شهید انقلاب، فهم پویا، مرحله‌مند و تکاملی از خودِ پدیده انقلاب اسلامی است. ایشان با مرزبندی صریح میان نگرش‌های سطحی که انقلاب را صرفاً یک واقعه سیاسیِ محدود به جابه‌جایی قدرت می‌دانند، بر این نکته کلیدی پای می‌فشردند که رویداد شکوهمند ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، در حقیقت نقطه آغازین یک سیر طولانی و پرفراز و نشیب بوده است، نه نقطه پایانی یا مقصد نهایی آن. بر مبنای این تحلیل کلان و ساختاریافته، سیر تکاملی حرکت عمومی جامعه به سوی تحقق آرمان‌های متعالی اسلام، یک فرآیند مستمر، زنجیره‌ای و غایتمند است که ناگزیر باید از مراحل مشخص، نظام‌مند و به‌هم‌پیوسته‌ای عبور کند تا در نهایت بتواند میوه‌های شیرین خود را در مقیاس جهانی به بار بنشاند.

مرحله نخست این کلان‌پروژه تاریخی، همان «انقلاب اسلامی» به معنای اخص کلمه است که با مجاهدت‌های بی‌دریغ مردم و رهبری قاطع امام راحل محقق شد. گام اساسی در این مرحله، فروپاشاندن رژیم طاغوتی، از میان برداشتن ساختارهای استبدادی وابسته و رفع موانع کلان پیش‌روی شکل‌گیری جامعه دینی بود. بلافاصه پس از عبور موفقیت‌آمیز از این گذرگاه صبوری، مرحله دوم یعنی تأسیس «نظام اسلامی» آغاز گردید. در این گام تاریخی، تمرکز اصلی بر تثبیت دستاوردها، تدوین قانون اساسی جامع بر مدار قوانین الهی، ایجاد نهادهای حاکمیتی نوپدید، پی‌ریزی اصول دموکراسی دینی و در یک کلام، سامان دادن به چارچوب‌های کلان حکمرانی جدید بود که بتواند بستر لازم را برای مراحل بعدی فراهم آورد.

پس از استقرار نظام صوری و قانونی، چالش اصلی و بنیادین در مرحله سوم یعنی شکل‌گیری «دولت اسلامی» نمایان می‌شود؛ مرحله‌ای که رهبر شهید انقلاب با نگاهی واقع‌بینانه و هدایت‌گر تأکید داشتند که کشور هم‌اکنون در این موقعیت حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد. مراد از دولت اسلامی در این دکترین، تنها قوه مجریه نیست، بلکه کل سیستم کارگزاران، کارکردها، دیوان‌سالاری، سیاست‌گذاری‌ها و شیوه‌های مدیریت جامعه را در بر می‌گیرد. در این مرحله، باید یک دگرگونی عمیق محتوایی رخ دهد تا تمامی قوانین، سازوکارهای اداری، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و روابط دیپلماتیک به‌طور کامل با مبانی ناب اسلامی و هویت انقلابی-اسلامی-ایرانی هم‌راستا، هماهنگ و منزه شوند. این گام، به دلیل مقاومت ساختارهای سنتی و نفوذ تفکرات عاریتی غرب، یکی از دشوارترین مراحل تکامل انقلاب است.

با تحقق عینی دولت اسلامی و پاک‌سازی مجاری حاکمیتی از پیرایه‌های غیرخودی، حرکت طبیعی جامعه به سمت مرحله چهارم یعنی «جامعه اسلامی» شتاب خواهد گرفت. جامعه اسلامی افقی است که در آن، ارزش‌های توحیدی، عدالت اجتماعی، اخلاق الهی و کرامت انسانی از سطح نخبگان و قوانین مکتوب به متن زندگی توده‌ها رسوخ می‌کند. در این مرحله، فرهنگ عمومی جامعه، سبک زندگی آحاد مردم، مناسبات اجتماعی، رفتارهای اقتصادی و نهاد خانواده بر اساس الگوهای هدایت‌بخش دینی بازسازی می‌شود. جامعه اسلامی، تجسم عینی جامعه‌ای پویای، پیشرو، عدالت‌خواه و معنوی است که در آن فقر، تبعیض و فساد ریشه‌کن شده و بستر رشد همه‌جانبه مادی و معنوی انسان‌ها به معنای واقعی کلمه فراهم می‌گردد.

در نهایت، اوج و غایت این هندسه فکری شگفت‌انگیز و منسجم، در مرحله پنجم یعنی ظهور و بروز «تمدن نوین اسلامی» متجلی می‌شود. این مرحله، برآیند طبیعی، تکاملی و کلان تمامی مجاهدت‌های پیشین و نقطه‌عطف تاریخ معاصر خواهد بود. در این ساحت گسترده، الگوی پردازش‌شده، کارآمد و بومیِ شکل‌گرفته در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، به چنان درجه‌ای از بالندگی، جذابیت و کارآمدی مادی و معنوی دست می‌یابد که به یک نمونه الهام‌بخش، زنده و تمدن‌ساز برای تمامی ملت‌های آزاده و جوامع تشنه عدالت در سراسر جهان تبدیل خواهد شد. تمدن نوین اسلامی با در هم آمیختن دستاوردهای علمی و تکنولوژیک بشری با معنویت، اخلاق و عدالت الهی، قادر خواهد بود فضایی جدید و تنفس‌گاهی حیاتی را در برابر بحران‌های هویت و بن‌بست‌های فکری تمدن مادی غرب ایجاد کند.

با نگاهی کل‌نگر به این منظومه فکری می‌توان دریافت که اصالت و تمایز بنیادین رهبر شهید انقلاب اسلامی، در همین توانمندی بی‌بدیل در پیوند زدن آرمان‌های بلند آسمانی با واقعیت‌های عینی و ساختارهای زمینی نهفته است. ایشان با نفی قاطع نگاه‌های تک‌بعدی و منزوی به دین، دکترین جامعی را ارائه دادند که قادر است گام‌به‌گام جامعه را از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب هدایت نماید. این رویکرد راهبردی و تمدن‌محور، نه تنها پویایی و پایایی حرکت انقلاب اسلامی را در برابر تندبادهای حوادث و فتنه‌های داخلی و خارجی تضمین می‌کند، بلکه افق روشن، امیدبخش و تمدن‌سازی را پیش‌روی امت اسلامی و کل بشریت می‌گشاید که فرجام آن، تحقق وعده الهی در حاکمیت صالحان بر زمین خواهد بود.