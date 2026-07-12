به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی عنایتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: امروز میدان رسانه یکی از مهمترین عرصههای تقابل حق و باطل است و مساجد باید با تربیت نیروهای رسانهای مؤمن، آگاه و توانمند، نقش مؤثری در جهاد تبیین و مقابله با جنگ روایتها ایفا کنند.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده رسانه در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افزود: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و عملیات روانی در تلاش هستند واقعیتها را تحریف کرده و افکار عمومی، بهویژه نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهند؛ از اینرو ارتقای سواد رسانهای و توانمندسازی فعالان مسجدی برای روایت صحیح و بهموقع رویدادها ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی با بیان اینکه جنگ روایتها به یکی از مهمترین میدانهای تقابل تبدیل شده است، ادامه داد: مساجد بهعنوان پایگاههای فرهنگی و تربیتی باید نسل جوان را با اصول فعالیت رسانهای، تولید محتوای صحیح، تشخیص اخبار درست از نادرست و شیوههای اثرگذاری در فضای مجازی آشنا کنند.
عنایتی هدف از برگزاری دوره «هر مسجد، یک خبرنگار» را شناسایی و تربیت استعدادهای رسانهای در مساجد عنوان کرد و گفت: شرکتکنندگان در این دوره با مهارتهایی همچون خبرنویسی، گزارشگری، عکاسی خبری، تولید محتوا و اطلاعرسانی حرفهای آشنا خواهند شد تا هر مسجد بتواند راوی صادق و امین فعالیتها و ظرفیتهای خود باشد.
وی تقویت بصیرت رسانهای، افزایش قدرت تحلیل و تربیت خبرنگاران مسجدی را از مهمترین اهداف این دوره برشمرد و افزود: حضور هوشمندانه و اثرگذار در فضای رسانه، از الزامات موفقیت در عرصه جهاد تبیین است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی اعلام کرد: دوره آموزشی «هر مسجد، یک خبرنگار» روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه ثبتنام، نسبت به حضور در این دوره اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره، شبکهای از خبرنگاران مسجدی در سراسر استان شکل گیرد تا با انعکاس دقیق، هنرمندانه و امیدآفرین فعالیتهای مساجد، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی و خنثیسازی جنگ رسانهای دشمن ایفا کنند.
دوره آموزشی «هر مسجد، یک خبرنگار» به همت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی و با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیمای مرکز آذربایجانشرقی و کانون فرهنگی هنری شهید اجاقی مسجد امیرالمؤمنین (ع) تبریز برگزار میشود.
نظر شما