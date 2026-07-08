به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی جودوی ایران با هدف درخشش در میادین بین‌المللی و کسب امتیازات ارزشمند به منظور ارتقای رنکینگ المپیک، روز پنجشنبه هجدهم تیرماه عازم مسابقات کاپ آسیا به میزبانی چین‌تایپه خواهد شد.

در این دوره از رقابت‌ها، کاروان چهارنفره ایران متشکل از مریم بربط، ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه اعلام شده ملی‌پوشان پس از ورود به محل برگزاری مسابقات و پشت‌سر گذاشتن مراحل وزن‌کشی و فنی در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه به روی تاتامی خواهند رفت.

ارتقای جایگاه بین‌المللی و محک خوردن در سطحی بالاتر از آسیا از مهم‌ترین اهداف اعزام این ورزشکاران به مسابقات کاپ آسیا عنوان شده است.

براساس برنامه فنی فدراسیون، نمایندگان جودوی ایران بلافاصله پس از پایان مسابقات، به مدت پنج روز در اردوی مشترک تمرینی با سایر تیم‌های شرکت‌کننده حضور خواهند یافت تا ضمن تبادل تجربه، آمادگی خود را برای رویدادهای پیش‌رو در تقویم فدراسیون جهانی جودو ارتقا دهند.

شایان ذکر است مریم بربط به عنوان یکی از امیدهای جودوی بانوان استان همدان، در این مسابقات به دنبال کسب سکوهای قهرمانی و تداوم موفقیت‌های خود در سطح آسیا است.