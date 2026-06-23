به گزارش خبرنگار مهر، این اردو با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان جوان برای حضور در مسابقات اردن و همچنین افزایش آمادگی تیم بزرگسالان برای شرکت در رقابت‌های ناگویا برگزار می‌شود و جودوکاران دعوت‌شده تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهند کرد.

برگزاری این اردو با حمایت‌های ویژه مدیرعامل باشگاه گل‌گهر سیرجان انجام می‌شود و امکانات این مجموعه شرایط مناسبی را برای آماده‌سازی ملی‌پوشان جودوی کشور در آستانه رقابت‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

هدایت تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان بر عهده رشاد ممدوف است و رضا چاه‌خندق و احسان بهرامیان نیز به عنوان مربیان در کنار وی حضور دارند. همچنین محمد فتاح‌پور به عنوان ماساژور، کادر فنی تیم‌های ملی را همراهی می‌کند.

اسامی جودوکاران دعوت‌شده به این اردو به شرح زیر است:

امیرعباس چوپان (تهران)

سپهر نوروزی (تهران)

امیرحسین نظری (تهران)

محمدمهدی مظلوم (تهران)

محمدحسین یاقوتی (خراسان رضوی)

الیاس پرهیزگار (خراسان رضوی)

امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)

امیرعباس رحیمی (خراسان رضوی)

علی پرهیزگار (خراسان رضوی)

محمدپوریا بنائیان (خراسان رضوی)

پیمان علیجانی (خراسان رضوی)

علی محمد قربانی (خراسان شمالی)

حافظ ایزانلو (خراسان شمالی)

محمد مهدی علمی (البرز)

ابوالفضل محمودی (مرکزی)

محمد حسین زاده غیاث آبادی (فارس)

ابوالفضل محبی (قم)

محمد امین اشرفی (قم)

حمیدرضا پاپی (اصفهان)

آرین آهن فروش (اصفهان)

حسین نوروزی (اصفهان)

رضا رمضانی (آذربایجان شرقی)

ابوالفضل بهرآبادی (مازندران)

عباس محمودآبادی (کرمان)⁩⁩