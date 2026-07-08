به گزارش خبرنگار مهر، کاروان جودوی ایران با حضور ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و مریم بربط برای شرکت در رقابت‌های کاپ آسیا راهی محل برگزاری این مسابقات خواهد شد.



ملی‌پوشان کشورمان پس از ورود به چین‌تایپه، در مراحل فنی و وزن‌کشی شرکت کرده و روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

رقابت‌های کاپ آسیا یکی از رویدادهای تقویم جودوی آسیا به شمار می‌رود و نمایندگان ایران با هدف کسب مدال، ارتقای جایگاه بین‌المللی و کسب امتیازات ارزشمند رنکینگ المپیک روی تاتامی خواهند رفت.



همچنین ملی‌پوشان ایران بلافاصله پس از پایان رقابت‌ها در یک اردوی مشترک پنج‌روزه با حضور تیم‌های حاضر در مسابقات شرکت خواهند کرد تا ضمن افزایش تجربه بین‌المللی، آمادگی خود را برای رویدادهای پیش‌رو ارتقا دهند.