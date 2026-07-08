به گزارش خبرگزاری مهر، موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی در دیدار با استاندار خراسان رضوی از پیش‌بینی تمهیدات ویژه حمایتی و پوشش بیمه‌ای برای تمامی شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.

رضایی با اشاره به حضور گسترده زائران در این آیین اعلام کرد: به منظور تامین آرامش خاطر عزاداران، تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مشهد مقدس تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و شرکت‌های بیمه در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی و جبران خسارت‌ها را بدون تشریفات اداری و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

در این دیدار، استاندار خراسان رضوی نیز با قدردانی از چتر حمایتی صنعت بیمه، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان جهت تسهیل حضور میلیونی مردم و پشتیبانی از تیم‌های بیمه‌ای تاکید کرد.