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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

تمامی شرکت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد تحت پوشش بیمه هستند

تمامی شرکت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد تحت پوشش بیمه هستند

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: به منظور تامین آرامش خاطر عزاداران، تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مشهد مقدس تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی در دیدار با استاندار خراسان رضوی از پیش‌بینی تمهیدات ویژه حمایتی و پوشش بیمه‌ای برای تمامی شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.

رضایی با اشاره به حضور گسترده زائران در این آیین اعلام کرد: به منظور تامین آرامش خاطر عزاداران، تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مشهد مقدس تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و شرکت‌های بیمه در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی و جبران خسارت‌ها را بدون تشریفات اداری و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

در این دیدار، استاندار خراسان رضوی نیز با قدردانی از چتر حمایتی صنعت بیمه، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان جهت تسهیل حضور میلیونی مردم و پشتیبانی از تیم‌های بیمه‌ای تاکید کرد.

کد مطلب 6882661
زهره آقاجانی

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