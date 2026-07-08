شناخت حزب کمونیست چین از خلال رودخانه طولانی تاریخ و تحولات زمانه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «زونگ پیوو» سفیر چین در ایران یک یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشته است که مشروح آن از نظر می گذرد؛
چین و ایران هر دو از تمدنهای کهن با تاریخی دیرینه و فرهنگی درخشان برخوردارند. جاده ابریشم در گذشته دو کشور را به یکدیگر پیوند داد و ابتکار «کمربند و جاده» نیز در عصر جدید بار دیگر آنها را در کنار هم قرار داده است. تمدنهای کهن چگونه میتوانند در جهان معاصر خود را بازآفرینی کنند؟ چگونه میتوانند در میان تحولات پرشتاب، استقلال و خوداتکایی خود را حفظ کنند؟ و چگونه میتوانند در مسیر توسعه صلحآمیز، همراه با جامعه جهانی پیش بروند؟ اینها پرسشهای مشترکی هستند که چین و ایران با آنها روبهرو هستند.
اگر دوستان ایرانی مایل باشند تجربه تاریخی چین در زمینه حکمرانی، اداره کشور، توسعه و رستاخیز را عمیقتر بشناسند، ناگزیر باید حزب کمونیست چین را بهخوبی درک کنند. اول جولای سال جاری، صد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین است. این حزب طی ۱۰۵ سال گذشته، مردم چین را در مسیر مبارزهای پیوسته رهبری کرده و راه توسعهای را که با شرایط این کشور سازگار است، پیموده است. مایلم در اینجا آن را به دوستان ایرانی معرفی کنم.
حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد. در آن زمان، چین از یک سو با تجاوز خارجی و از سوی دیگر با آشفتگیهای داخلی روبهرو بود و کشور و ملت در تاریکترین دوران تاریخ خود به سر میبردند. حزب کمونیست چین مردم این کشور را در سرنگونی «سه کوه سنگین»؛ یعنی امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایهداری بوروکراتیک، رهبری کرد و چین جدید را بنیان نهاد؛ کشوری که در آن مردم صاحب کشور شدند.
تحت رهبری نیرومند حزب، مردم چین با موفقیت راه سوسیالیسم با ویژگیهای چینی را گشودند و بر آن پای فشردند و با عزمی راسخ، مدرنیزاسیون به سبک چینی را پیش بردند. چین تنها در چند دهه، مسیری از صنعتیشدن را پیمود که کشورهای توسعهیافته طی چند صد سال طی کرده بودند و به دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگترین کشور تجاری در حوزه کالا و بزرگترین تولیدکننده جهان تبدیل شد. این کشور همچنین بزرگترین نظام آموزشی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بهداشت و درمان جهان را ایجاد کرده و سطح زندگی مردم را از کمبود خوراک و پوشاک، به جامعهای نسبتاً مرفه و سپس به رفاه همهجانبه ارتقا داده است.
جناب آقای شی جینپینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیسجمهور جمهوری خلق چین، در مراسم بزرگداشت صد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین تأکید کرد که مردم چین سرنوشت خود را بهطور کامل در دستان خویش گرفتهاند و با اعتماد به نفس، استقلال و خوداتکایی، با گامهایی استوار به سوی آیندهای روشنتر حرکت میکنند.
سال ۲۰۲۶ نخستین سال اجرای پانزدهمین برنامه پنجساله چین است. رشد اقتصادی چین در حدود ۵ درصد حفظ شده و نیروهای مولد نوین، از جمله خودروهای برقی، مدارهای مجتمع و هوش مصنوعی، با شتاب در حال توسعه هستند. نوآوری علمی و فناوری، توسعه سبز و اقتصاد دیجیتال نیز با سرعتی چشمگیر رونق گرفتهاند. چین با توسعه باثبات خود، اطمینانی ارزشمند به جهان بخشیده و فرصتهای جدیدی را برای کشورهای مختلف فراهم میآورد.
امروزه حزب کمونیست چین با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو، رهبری کشوری با بیش از ۱٫۴ میلیارد نفر جمعیت را بر عهده دارد و به بزرگترین حزب حاکم جهان با نفوذ گسترده در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. این حزب خود را وقف آرمان والای صلح و توسعه بشریت کرده و در جهت پیشرفت انسانها و تحقق همزیستی و هماهنگی جهانی تلاش میکند.
در سالهای اخیر، رئیسجمهور شی جینپینگ ابتکارهایی از جمله «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت»، «کمربند و جاده»، «ابتکار توسعه جهانی»، «ابتکار امنیت جهانی»، «ابتکار تمدن جهانی» و «ابتکار حکمرانی جهانی» را مطرح کرده که با استقبال گسترده جامعه بینالمللی مواجه شدهاند. چین همواره بر اصول عدالت و انصاف پایبند بوده و از نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل و نیز اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد حمایت کرده است. چین در خاورمیانه هیچ منفعت شخصی ندارد، هرگز در رقابتهای ژئوپلیتیکی مشارکت نمیکند و قاطعانه از حق کشورهای منطقه برای در دست گرفتن سرنوشت خود حمایت میکند. همچنین از کشورهای منطقه پشتیبانی میکند تا با رفع مداخلات خارجی، مسائل حساس را از طریق راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک حلوفصل کرده و چارچوب امنیتی مبتنی بر توجه به دغدغههای مشروع همه طرفها ایجاد کنند.
چین همواره بر اساس معیار درست و نادرست عمل کرده است، قاطعانه از ایران در حفظ حاکمیت ملی و امنیت خود حمایت کرده و با اقداماتی که موجب تشدید تنشهای منطقهای میشود، بهطور جدی مخالفت کرده است. چین بارها در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مجامع بینالمللی صدای عدالتخواهی خود را بلند کرده است. رئیسجمهور شی جینپینگ چهار ابتکار مهم برای حفظ و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده و چین و پاکستان نیز ابتکار پنجگانه درباره احیای صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را مطرح کردهاند که اجماع جامعه بینالمللی برای کاهش تنشها، توقف جنگ و پیشبرد صلح را تقویت کرده است.
هنگامی که آمریکا و اسرائیل بمب بر سر ایران فرود میآوردند، چین بارها کمکهای بشردوستانه به ایران ارسال کرد. چین آماده است همراه با ایران و جامعه بینالمللی از روند کنونی گفتوگو و مذاکرات حمایت کند، به کاهش تنشها ادامه دهد و برای تحقق صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، تلاشهای بیوقفه انجام دهد.
امسال نهتنها صد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین است، بلکه پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری روابط سیاسی چین و ایران و نیز دهمین سالگرد برقراری مشارکت راهبردی جامع دو کشور نیز به شمار میرود. چین همواره روابط خود با ایران را از منظر راهبردی و بلندمدت هدایت و تقویت میکند. اطمینان داریم که پس از جنگ، دوستی میان ملتهای چین و ایران عمیقتر خواهد شد و روابط دو کشور فرصتهای تازهای برای توسعه بیشتر خواهد یافت.
ما صمیمانه امیدواریم ایران هرچه زودتر امنیت، ثبات و توسعه را بازیابد و آمادهایم همچنان با ایران اعتماد سیاسی متقابل را تحکیم کنیم، همکاریهای عملی را گسترش دهیم، تبادلات فرهنگی و مردمی را توسعه بخشیم، در امور منطقهای و بینالمللی ارتباط نزدیک خود را حفظ کنیم و مشارکت راهبردی میان چین و ایران را بهطور پایدار و بلندمدت به پیش ببریم.
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