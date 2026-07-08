خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ مهدی عزتی یزدانی؛ در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، همواره جلوههایی از همدلی، ایثار، خدمترسانی و مشارکت مردمی به چشم میخورد. موکبها با حضور خالصانه خادمان و خیرین، نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، درمانی و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان در مراسمهای مذهبی و ملی ایفا میکنند و نمادی از فرهنگ میزبانی و روحیه تعاون مردم ایران هستند.
استان خراسان شمالی نیز با برخورداری از مسیرهای ارتباطی مهم به سمت مشهد مقدس، هر ساله میزبان و همراه هزاران زائر و مسافر است. در این مسیر، موکبهای متعددی با تلاش نیروهای مردمی، هیئات مذهبی، گروههای جهادی، نهادهای خدماتی و خیرین برپا شدهاند تا با فراهم کردن امکانات مورد نیاز، سفری ایمنتر، آرامتر و همراه با معنویت را برای زائران رقم بزنند.
گزارش پیشرو با هدف معرفی آدرس و موقعیت موکبهای مستقر در مسیر خراسان شمالی تا مشهد مقدس تهیه شده است تا دسترسی به این مراکز خدمترسانی برای زائران، رانندگان و کاروانها آسانتر شود. در این گزارش، اطلاعات مربوط به محل استقرار موکبها، مسیرهای دسترسی و خدمات قابل ارائه گردآوری شده تا مخاطبان بتوانند با آگاهی بیشتر از ظرفیتهای موجود در طول مسیر بهرهمند شوند.
امید است این مجموعه، علاوه بر تسهیل سفر و افزایش رفاه زائران، گامی مؤثر در معرفی تلاشهای ارزشمند خادمان و داوطلبانی باشد که با اخلاص و روحیه خدمت، شبانهروز در مسیرهای منتهی به بارگاه نورانی حضرت امام رضا (ع) حضور یافته و با ارائه خدمات متنوع، جلوهای ماندگار از همبستگی، نوعدوستی و فرهنگ میزبانی ایرانی ـ اسلامی را به نمایش میگذارند.
آدرس مواکب در بدین شرح است :
ردیف ۲
نام موکب: حسینیه خواجه ربیع
متولی: تقی ارزمانی
شهرستان: راز و جرگلان (مشهد)
محل استقرار: مشهد، خیابان مهر ۴
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۷۶۲۶۵
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۳
نام موکب: جواد کریمی
متولی: جواد کریمی
شهرستان: اسفراین
محل استقرار: میدان امام خمینی
شماره تماس: ۰۹۹۶۱۳۶۵۶۸۳
نوع خدمات: پذیرایی-اسکان
ظرفیت: اسکان ۲۱۰ و پذیرایی ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۴
نام موکب: علی شرافتمند
متولی: علی شرافتمند
شهرستان: اسفراین
محل استقرار: روستای بزنج
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۸۸۳۹۸
نوع خدمات: پذیرایی
ظرفیت: پذیرایی ۱۵۰۰ نفر
ردیف ۵
نام موکب: عبداله کمایستانی
متولی: عبداله کمایستانی
شهرستان: اسفراین-مشهد
محل استقرار: مشهد مقدس-در مسیر مراسم تشییع
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۴۷۲۱۸
نوع خدمات: پذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰۰ نفر
ردیف ۶
نام موکب: روح اله رئوفیان
متولی: روح اله رئوفیان
شهرستان: اسفراین
محل استقرار: روستای سارمران مسیر جاده اسفراین به جاجرم
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۵۶۰۴۳۲
نوع خدمات: پذیرایی و اسکان
ظرفیت: پذیرایی ۲۵۰۰ و اسکان ۵۰۰ نفر
ردیف ۷
نام موکب: محمد رضایی
متولی: محمد رضایی
شهرستان: جاجرم
محل استقرار: رباط قره بیل
شماره تماس: ۰۹۱۵۶۰۲۸۵۹۹
نوع خدمات: پذیرایی
ظرفیت: ۱۲۰۰ نفر
ردیف ۸
نام موکب: علی اصغر حسین پور
متولی: علی اصغر حسین پور
شهرستان: جاجرم-مشهد
محل استقرار: مشهد خ بهجت ۱۲
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۱۴۳۵۶۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۶۰۰ نفر
ردیف ۹
نام موکب: سعید امینی
متولی: سعید امینی
شهرستان: جاجرم-مشهد
محل استقرار: مشهد- حسینیه سنخواست شیرازی ۲۱
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۲۴۶۷
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۱۰
نام موکب: سید امین رضوی نیا
متولی: سید امین رضوی نیا
شهرستان: جاجرم-مشهد
محل استقرار: مشهد- حسینیه جاجرم میدان شهدا کوچه بهار
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۳۶۹۷۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۱۱
نام موکب: رحمان باور- پایگاه شهید دلشاد
متولی: پایگاه شهید دلشاد
شهرستان: مانه-مشهد
محل استقرار: مشهد- احمد آباد
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۹۵۴۶۳
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۱۲
نام موکب: جمشید شاکری-حسینیه حضرت علی اکبر
متولی: حسینیه حضرت علی اکبر
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی۳جعفری ۹روبروی پارک
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۱۱۰۷۸۹
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۳
نام موکب: امین سعادتی-حسینیه حضرت ابوالفضل
متولی: حسینیه حضرت ابوالفضل
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۳ حشمتی ۸پلاک ۴۸
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۳۹۴۶۰
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۴
نام موکب: رضا علیپور-حسینیه اق قلعه
متولی: حسینیه اق قلعه
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-بلوار دوم طبرسی فلکه ۱۴ معصوم
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۰۰۶۸۵۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۵
نام موکب: مصری-حسینیه حضرت علی اکبر
متولی: حسینیه حضرت علی اکبر
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۴ چهار راه اول
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۱۹۹۵۵۴
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۶
نام موکب: جواد صالحی-حسینیه حضرت ابوالفضل
متولی: حسینیه حضرت ابوالفضل
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۳حشمتی۶ پلاک ۴و۶
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۵۸۶۰۶۶
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
نام موکب: صادق کریمی-حسینیه محمد رسول الله
متولی: صادق کریمی
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-
شماره تماس: ۰۹۳۶۲۱۳۵۰۹۷
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۸
نام موکب: یحیی زنده-حسینیه ال عبا
متولی: یحیی زنده
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی شهید شفاعی۸
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۱۵۵۶۰۴
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۹
نام موکب: محمدحسین ذوالفقار-حسینیه امام رضا
متولی: محمدحسین ذوالفقار
شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد
محل استقرار: مشهد-میثم شمالی شهید شاهی۱۴ پلاک۲۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۰۹۲۲۰۶
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۲۰
نام موکب: مسجد جامع آشخانه - رضا راهنورد
متولی: رضا راهنورد
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۳۰۵۵۳۱۰۹۸
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۵۰ نفر
ردیف ۲۱
نام موکب: مسجد امام علی (ع) آشخانه - اسماعیل مقدس
متولی: اسماعیل مقدس
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۵۱۲۶۰
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۲۲
نام موکب: مسجد پنج تن آشخانه - ایوب زمانی
متولی: ایوب زمانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۴۸۱۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۵۰۰ نفر
ردیف ۲۳
نام موکب: مسجد موسی بن جعفر (ع) آشخانه - آقای غلامیان
متولی: آقای غلامیان
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۳۱۰
نوع خدمات: اسکان + صبحانه
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۲۴
نام موکب: مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه -
مهدی کاملی متولی: مهدی کاملی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۵۰۷۰۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۲۵
نام موکب: مسجد النبی (ص) آشخانه - رضا برومند
متولی: رضا برومند
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۲۳۱۸۱۸۷
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۲۶
نام موکب: مسجد حضرت ابوالفضل(ع) - عباس حسنی
متولی: عباس حسنی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای شورک
شماره تماس: ۰۹۳۰۱۰۴۳۲۲۸
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۲۷
نام موکب: مسجد جامع - سید مهدی هاشمی
متولی: سید مهدی هاشمی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای زمان صوفی
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۸۵۷۰۹
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۲۸
نام موکب: مسجد جامع - آقای دشتی
متولی: آقای دشتی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید
شماره تماس: ۰۹۰۵۸۴۰۳۹۲۳
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۵۰ نفر
ردیف ۲۹
نام موکب: حسینیه مهمانک - حسن وحدانی
متولی: حسن وحدانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۴۹۸
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۳۰
نام موکب: فاطمیه مهمانک - حسن وحدانی
متولی: حسن وحدانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۴۹۸
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۳۱
نام موکب: موکب یاران خراسانی - امان الماسی
متولی: امان الماسی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۵۴۹۵
نوع خدمات: اسکان + پذیرایی کامل + امورات فرهنگی
ظرفیت: ۷۰۰ نفر
ردیف ۳۲
نام موکب: امامزاده روستای چمن بید - احمد سروناز
متولی: احمد سروناز
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۰۶
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۳۳
نام موکب: امامزاده روستای انصار - احمد قدیمی
متولی: احمد قدیمی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای انصار
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۸۵۲۸۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۲۰ نفر
ردیف ۳۴
نام موکب: حوزه علمیه برادران - مهدی رمضانی
متولی: مهدی رمضانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۳۶۲۷۸۵۷۳۰
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۸۰۰ نفر
ردیف ۳۵
نام موکب: سالن ورزشی رضوان - ابوذر روحانی
متولی: ابوذر روحانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۲۹۶۲
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۳۶
نام موکب: سالن ورزشی شریعتی - موتضی تپ
متولی: موتضی تپ
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۹۱۱۵۳
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۳۷
نام موکب: سالن ورزشی جالال - روح الله روحانی
متولی: روح الله روحانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۹۴۶۳۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۳۸
نام موکب: سالن ورزشی ۹ دی - سعید جهانی
متولی: سعید جهانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۹۲۲۷۲۵۸۰۸
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۳۹
نام موکب: مدرسه پژوهش - شمس الدین ضیایی
متولی: شمس الدین ضیایی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۷۴۵۳۹
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۲۶ نفر
ردیف ۴۰
نام موکب: مدرسه صدرا - حسین یوسفی
متولی: حسین یوسفی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۹۱۹۷۰۱۴۶۴
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۷۲ نفر
ردیف ۴۱
نام موکب: مدرسه رضوان - ابوذر روحانی
متولی: ابوذر روحانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۲۹۶۲
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۴۲
نام موکب: مدرسه فارابی - علی اصغر رحمانی
متولی: علی اصغر رحمانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۴۹۱۰
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۶ نفر
ردیف ۴۳
نام موکب: مدرسه حضرت رقیه (س) - عبدالرضا رحیمی
متولی: عبدالرضا رحیمی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۳۹۷۱۴۲۴۷۶
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۶۰ نفر
ردیف ۴۴
نام موکب: مدرسه حضرت مریم(س) - نرگس امامی
متولی: نرگس امامی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۳۹۷۹۰۶۵۸۷
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰ نفر
ردیف ۴۵
نام موکب: مدرسه معلم - روح الله روحانی
متولی: روح الله روحانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۹۴۶۳۱
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۰ نفر
ردیف ۴۶
نام موکب: مدرسه ثمین - حدیثه قربانی
متولی: حدیثه قربانی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۳۸۹۵۴۵۴۵۵
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۳۲ نفر
ردیف ۴۷
نام موکب: مدرسه پویا - حسن قادر
متولی: حسن قادر
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر قاضی
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۵۵۹۲
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۴۸
نام موکب: مدرسه شهید مطهری - علی اکبر محمد نیا
متولی: علی اکبر محمد نیا
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر قاضی
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۵۸۲۸۴
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۴۹
نام موکب: مدرسه شهید پرمو - شیرین لوحی
متولی: شیرین لوحی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۴۳۲۴
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۴۰ نفر
ردیف ۵۰
نام موکب: مدرسه شهید طاهری - مهدی سروناز
متولی: مهدی سروناز
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۷۷۶۰۲
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۴۰ نفر
ردیف ۵۱
نام موکب: ایستگاه صلواتی - سید حسین حسینی
متولی: سید حسین حسینی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۶۱۲۱
نوع خدمات: چای و شربت
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۵۲
نام موکب: ایستگاه صلواتی - حدیثه طاهری
متولی: حدیثه طاهری
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۰۷۲۳
نوع خدمات: چای و شربت
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۵۳
نام موکب: ایستگاه صلواتی - فاطمه مجرد
متولی: فاطمه مجرد
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای کریک
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۰۷۲۳
نوع خدمات: چای و شربت
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۵۴
نام موکب: ایستگاه صلواتی - رقیه اکبری
متولی: رقیه اکبری
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۳۱۶۴۷
نوع خدمات: چای و شربت ( ایام برگشت از مشهد )
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۵۵
نام موکب: ایستگاه صلواتی - مهران معتمدی
متولی: مهران معتمدی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آوا حاشیه جاده اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۵۲۵۸۸۱۲۴
نوع خدمات: چای و شربت
ظرفیت: ۹۰۰۰ نفر
ردیف ۵۶
نام موکب: ایستگاه صلواتی صلواتی - مبارکه شاکری
متولی: مبارکه شاکری
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۹۳۰۵۲۷۳۲۱
نوع خدمات: توزیع بسته فرهنگی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۵۷
نام موکب: ایستگاه صلواتی - محمد زارع
متولی: محمد زارع
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید
شماره تماس: ۰۹۳۹۴۷۳۶۷۰۰
نوع خدمات: چای و شربت
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۵۸
نام موکب: ایستگاه راهنمای زائر جهت اسکان - ابوالفضل هاوری
متولی: ابوالفضل هاوری
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهر آشخانه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۳۸۹۰۹
نوع خدمات: راهنمای زائر جهت اسکان
ظرفیت: *
ردیف ۵۹
نام موکب: علی حمیدی منش - صاحب الزمان
متولی: علی حمیدی منش
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد پشت شهربازی آزادگان ۸
شماره تماس: ۰۹۱۷۰۲۰۷۴۴۲
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۶۰
نام موکب: حاج آقای اسدی-مسجد جنت
متولی: حاج آقای اسدی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: پشت شهربازی رضوی ۸
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۷۲۷۹
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۶۱
نام موکب: محمد علی علی آبادی -شهدای روستای باباامان
متولی: محمد علی علی آبادی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای باباامان
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۲۹۶۶
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۶۲
نام موکب: ابوالفضل کریمی- حسینیه صندل آباد
متولی: ابوالفضل کریمی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: دوراهی صندل آباد
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۶۷۳۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۶۳
نام موکب: امید رحیمی- مسجد بقیه الله
متولی: امید رحیمی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: ورودی شهرک فرهنگیان
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۸۷۷۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۶۴
نام موکب: علی اصغر علی پور- حسینیه صندل آباد
متولی: علی اصغر علی پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای صندل آباد
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۲۶۱۵
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۵۰۰ نفر
ردیف ۶۵
نام موکب: حسین غلامزاده-امام علی النقی
متولی: حسین غلامزاده
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای قارلق
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۵۱۶۳۲
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۶۶
نام موکب: مرتضی دانایی- شهید آوینی
متولی: مرتضی دانایی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: شهر حصار و گرمخان
شماره تماس: ۰۹۲۲۶۶۴۶۱۳۷
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۶۷
نام موکب: رضا عادلی پور- حضرت علی اصغر
متولی: رضا عادلی پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای قره خانبندی
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۳۳۰۷
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۶۸
نام موکب: محسن کریم پور- شهید جمالی
متولی: محسن کریم پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای قوچ قلعه
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۹۶۶۳۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۶۹
نام موکب: رستم مهدی پور-شهید حسن زاده
متولی: رستم مهدی پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای سیساب
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۴۰۹۸۹
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۷۰
نام موکب: علیرضا رمضان پور- مسجد روستا
متولی: علیرضا رمضان پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای بدرانلو
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۱۲۵۲
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۷۱
نام موکب: عیسی علی آبادی- حسینیه علی آباد
متولی: عیسی علی آبادی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای علی آبادی
شماره تماس: ۰۹۳۶۴۷۲۶۸۱۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۷۲
نام موکب: محسن لعل راضیه- حسینیه علی اباد
متولی: محسن لعل راضیه
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: خیابان تختی
شماره تماس: ۰۹۱۵۶۸۹۲۹۷۰
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۷۳
نام موکب: سید محمد آقا میری -مسجد امام حسن عسگری
متولی: سید محمد آقا میری
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بین ۴ راه شهرداری و جوادیه
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۴۲۷۵
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۷۴
نام موکب: علیرضا رمضان پور-حسینیه روست
متولی: علیرضا رمضان پور
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای بدرانلو
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۱۲۵۲
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۷۵
نام موکب: عبدالله جعفری- مسجد روستا
متولی: عبدالله جعفری
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای تاتار
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۷۵۱۱۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۷۶
نام موکب: علی مفاخری-مسجد امام حسین
متولی: علی مفاخری
شهرستان: بجنورد-مشهد
محل استقرار: مشهد بلوار شفا۵ شهید جواد خانی
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۷۷
نام موکب: سید محسن احمدی-حسینیه بجنوردی ها
متولی: سید محسن احمدی
شهرستان: بجنورد-مشهد
محل استقرار: مشهد بهجت ۱۳
شماره تماس: ۰۹۹۶۲۲۴۸۷۶۳
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۵۰۰ نفر
ردیف ۷۸
نام موکب: مهدی هادیزاده- خیمه النتظار مشهدالرضا
متولی: مهدی هادیزاده
شهرستان: بجنورد-مشهد
محل استقرار: مشهد مطهری۴۶
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۸۰۲۸
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰۰ نفر
ردیف ۷۹
نام موکب: مفاخری- مسجد جوادالایمه
متولی: مفاخری
شهرستان: بجنورد-مشهد
محل استقرار: مشهد شهید قوامی۲
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۸۰
نام موکب: مفاخری- مسجد جوادالایمه
متولی: مفاخری
شهرستان: بجنورد-مشهد
محل استقرار: مشهد ولیعصر۲۵
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۳۰۰ نفر
ردیف ۸۱
نام موکب: میلاد فاخر-رهبر شهیدم
متولی: میلاد فاخر
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: پارک باباامان
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۲۷۳۱
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۸۲
نام موکب: امین شریف-موکب ناحیه بجنورد
متولی: امین شریف
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: میدان شهید
شماره تماس: ۰۹۱۵۶۴۸۸۰۲۹
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۸۳
نام موکب: مهدی ریحانی مسجد جامع میرزا حسنلو
متولی: مهدی ریحانی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای میرزاحسنلو
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۸۶۹۹۲۸
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۸۴
نام موکب: عبدالله نودهی- مسجد قدس
متولی: عبدالله نودهی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای مهنان
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۰۹۰۳
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۸۵
نام موکب: حاج آقای کوهستانی مسجد حضرت قایم
متولی: حاج آقای کوهستانی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: شهرک امام خمینی
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۵۰۸۸۳
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۸۶
نام موکب: علی باغچقی-مسجد امام حسن عسگری
متولی: علی باغچقی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: امام خمینی غربی ناظر آباد ۲۵
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۰۰
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۸۷
نام موکب: مجید شرفخانی- مسجد فاطمه الزهرا
متولی: مجید شرفخانی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: شهرک امام خمینی معاد۱۰
شماره تماس: ۰۹۱۰۲۰۴۳۶۶۱
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۸۸
نام موکب: مسجد الحسین-موحدیان
متولی: موحدیان
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: روستای باباامان
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۰۳۴۲۹۸
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۶۰ نفر
ردیف ۸۹
نام موکب: مسجد امیرالمومنین-ادیب زاده
متولی: ادیب زاده
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: خیابان فرهادی
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۲۷۳۱
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۱۰ نفر
ردیف ۹۰
نام موکب: مسجد حضرت ابوالفضل-مرتضی دانایی
متولی: مرتضی دانایی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: شهر حصارکرمخان
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۰۸۴۱
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۲۰ نفر
ردیف ۹۱
نام موکب: مسجد امامزادگان-سیدعلی ارکانی فر
متولی: سیدعلی ارکانی فر
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد روبروی پارک بابا امان
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۳۵۰۹
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۷۰۰ نفر
ردیف ۹۲
نام موکب: مسجد موکب حضرت صاحب الزمان عج -اسماعیل ایزانلو
متولی: اسماعیل ایزانلو
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد حاشیه جاده بابا امان مقابل کلانتری کوی شهید محدثی
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۳۶۰۶
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۹۳
نام موکب: مسجد موکب -محسن نامجو
متولی: محسن نامجو
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: پارک باباامان
شماره تماس: ۰۹۱۹۳۵۰۴۶۱۰
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰ نفر
ردیف ۹۴
نام موکب: مسجد شهدای سرزمین وحدت -هامون محزون
متولی: هامون محزون
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: پلیس راه امین الله
شماره تماس: ۰۹۹۰۵۲۵۶۹۲۴
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۹۵
نام موکب: مسجد فاطمه الزهرا -فرهاد حصاری
متولی: فرهاد حصاری
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: زیر پل نوزده مهر چهارراه خوشی
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۵۰۴۵۳
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۹۶
نام موکب: مسجد حاج صفایی-علی صفایی
متولی: علی صفایی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: کمربندی مدرس چهارراه شهید فهمیده
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۲۶۰۱
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۳۰ نفر
ردیف ۹۷
نام موکب: مسجد حسینیه الغدیر علی آباد-رجبعلی علی آبادی
متولی: رجبعلی علی آبادی
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد روستای علی آباد حاشیه کمربندی
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۴۵۷۰
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۳۵۰ نفر
ردیف ۹۸
نام موکب: مسجد موکب شورای راهبردی استان
متولی: شورای راهبردی استان
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد ابتدای جاده مشهد جلوی پمپ بنزین بهادری
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۸۸۵۶۱۲
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۹۹
نام موکب: مسجد امامزادگان بجنورد
متولی: امامزادگان بجنورد
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد امامزاده اسماعیل ع بابا امان حاشیه جاده پارک ملی باباامان
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۳۵۰۹
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت: ۸۰۰ نفر
ردیف ۱۰۰
نام موکب: مسجد جوانان مسجد قدس کوی صادقیه
متولی: مسجد جوانان مسجد قدس کوی صادقیه
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: بجنورد صادقیه دوم مسجد قدس کوی صادقیه
شماره تماس: ۰۹۹۱۰۹۷۳۰۴۸
نوع خدمات: اسکان وپذیرایی
ظرفیت:90 نفر
دیف ۱۰۱
نام موکب: مسجد ابا عبدا...حسین -مسئول سجاد ایزانلو
متولی: مسئول سجاد ایزانلو
شهرستان: بجنورد
محل استقرار: خیابان معراج۸
شماره تماس: ۰۹۹۱۵۸۵۲۷۸۲
نوع خدمات: اسکان
ظرفیت: ۱۵۰ نفر
ردیف ۱۰۲
نام موکب: ولی یزدانی / قرارگاه پهنه ای / بسیج کارگری
متولی: ولی یزدانی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: میدان انقلاب
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۹۰۳۲۶
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۳
نام موکب: گلناز صابری / حوزه ام الائمه / مسجد جامع توده
متولی: گلناز صابری
شهرستان: شیروان
محل استقرار: ابتدای روستای اسلام آباد
شماره تماس: ۰۹۱۰۵۸۱۴۳۳۸
نوع خدمات: پذیرائی سه وعده
ظرفیت: ۱۵۰۰ نفر
ردیف ۱۰۴
نام موکب: کریم جعفر پور / حوزه قمر بنی هاشم(ع)
متولی: کریم جعفر پور
شهرستان: شیروان
محل استقرار: مسجد بین راهی شیروان فاروج
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۹۱۱۹۸
نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۵
نام موکب: احسان امیری / ناحیه شیروان
متولی: احسان امیری
شهرستان: شیروان
محل استقرار: دانشکده کشاورزی
شماره تماس: ۰۹۳۹۶۳۴۲۸۸۰
نوع خدمات: چای و شربت و آب+ اسکان
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۶
نام موکب: محسن رهی / ستاد بازسازی عتبات عالیات
متولی: محسن رهی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: دانشکده کشاورزی
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۸۵۶۲۴
نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۷
نام موکب: زهرا قاسم زاده / حوزه حضرت زینب(س)
متولی: زهرا قاسم زاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: میدان انقلاب
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۳۶۹۷
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۸
نام موکب: حسینی / بسیج فرهنگیان
متولی: حسینی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: میدان انقلاب
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۶۴۸۹
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۰۹
نام موکب: رضا علوی / اداره آموزش و پرورش
متولی: رضا علوی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شهرستان شیروان
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۶۴۸۷
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۱۰
نام موکب: احمد چمن/ بسیج اصناف
متولی: احمد چمن
شهرستان: شیروان
محل استقرار: خیابان جانبازان
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۵۰۱۰
نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان
ظرفیت: ۶۰۰ نفر
ردیف ۱۱۱
نام موکب: افشین وثوق / مسجد امیرالمومنین(ع)
متولی: افشین وثوق
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان کمربندی خاتم الانبیاء
شماره تماس: ۰۹۳۵۹۹۱۷۰۹۵
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۲۵۰۰ نفر
ردیف ۱۱۲
نام موکب: محمد زاده / مسجد مسلم بن عقیل / پایگاه حضرت زینب(س)
متولی: محمد زاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: خیابان جهاد
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۸۶۱۵۰
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۱۱۰۰ نفر
ردیف ۱۱۳
نام موکب: صدقی / امامزاده نقی الهادی(ع) / پایگاه حضرت ولیعصر(عج)
متولی: صدقی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: امامزاده نقی الهادی(ع)
شماره تماس: ۰۹۳۷۱۵۱۹۱۰۷
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۲۵۰ نفر
ردیف ۱۱۴
نام موکب: مرتضی اولیایی / پایگاه انصالرالمهدی(عج)
متولی: مرتضی اولیایی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: کمربندی خاتم الانبیاء
شماره تماس: ۰۹۹۲۱۵۱۵۳۶۰
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۲۶۰ نفر
ردیف ۱۱۵
نام موکب: عباس محمد زاده / مردمی
متولی: عباس محمد زاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شهرستان شیروان
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۷۹۰۲
نوع خدمات: چای و شربت و آب
ظرفیت: ۴۵۰ نفر
ردیف ۱۱۶
نام موکب: سهراب دادار / بسیج پیشکسوتان
متولی: سهراب دادار
شهرستان: شیروان
محل استقرار: مسجد بین راهی شیروان فاروج
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۷۲۰۲۲
نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان
ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر
ردیف ۱۱۷
نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای -تقی عباسی
متولی: تقی عباسی
شهرستان: شهرستان گرمه
محل استقرار: دو راهی دشت
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۳۵۴۱۱۰
نوع خدمات: اطعام / پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۱۱۸
نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - مهدی رمضانی
متولی: مهدی رمضانی
شهرستان: شهرستان گرمه
محل استقرار: دو راهی دشت
شماره تماس: ۰۹۲۱۸۷۸۵۹۷۰
نوع خدمات: اطعام / پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۱۱۹
نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - عبدا... اقا محمدی
متولی: عبدا... اقا محمدی
شهرستان: شهرستان گرمه
محل استقرار: دو راهی دشت
شماره تماس: ۰۹۳۵۷۹۲۶۱۰۹
نوع خدمات: اطعام / پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۰
نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - ثار ا... مژده
متولی: ثار ا... مژده
شهرستان: شهرستان گرمه
محل استقرار: دو راهی دشت
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۷۶۲۳۳۱
نوع خدمات: اطعام / پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۱
نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - مهدی ابراهیم بانومتولی: مهدی ابراهیم بانو
شهرستان: شهرستان گرمه
محل استقرار: دو راهی دشت
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۸۰۹۱
نوع خدمات: اطعام / پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۲
نام موکب: موکب رهبر شهیدم-عبدا...جوانمرد
متولی: عبدا...جوانمرد
شهرستان: شهرستان فاروج
محل استقرار: فاروج انتهای بلوار امام رضا کنار اداره راه به سمت قوچان
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۲۷۵۹۰
نوع خدمات: اسکان/پذیرایی
ظرفیت: ۱۶۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۳
نام موکب: موکب آقای شهید ایران-سعید شمس
متولی: سعید شمس
شهرستان: شهرستان فاروج
محل استقرار: فاروج مسکن مهر
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۷۸۳۶۰۱
نوع خدمات: پذیرایی
ظرفیت: ۱۵۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۴
نام موکب: مردمی- هادیان
متولی: هادیان
شهرستان: اسفراین-مشهد
محل استقرار: مشهد خیابان شهید بهشتی سه مدرسه علامه حلی
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۴۱۸۵
نوع خدمات: پذیرایی و اسکان
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۱۲۵
نام موکب: حسینیه رویینیها-هادیان
متولی: هادیان
شهرستان: اسفراین
محل استقرار: میدان شهدا
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۴۱۸۵
نوع خدمات: پذیرایی و اسکان
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۱۲۶
نام موکب: امام حسن مجتبی- جعفر باباپور
متولی: جعفر باباپور
شهرستان: اسفراین-مشهد
محل استقرار: مشهد چهاززاه قیام ورزشگاه آستان قدس
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۷۲۴۶۰۶
نوع خدمات: پذیرایی و اسکان
ظرفیت: ۴۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۷
نام موکب: مسجد امام حسین علیه السلام -غلامعلی حسنی
متولی: غلامعلی حسنی
شهرستان: بام و صفی آباد
محل استقرار: شهر صفی آباد خیابان امام حسین علیه السلام مسجد امام حسین علیه السلام
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۶۹۸۹۸۷
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۱۲۸۸ نفر
ردیف ۱۲۸
نام موکب: مسجد قمر بنی هاشم ع -یحیی عباسی
متولی: یحیی عباسی
شهرستان: بام و صفی آباد
محل استقرار: شهر صفی آباد خیابان امام حسین علیه السلام
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۳۵۳۷۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۲۹
نام موکب: موکب رهبر شهیدم-محمد رضایی
متولی: محمد رضایی
شهرستان: جاجرم
محل استقرار: روستای چشمه خان مجتمع صدرا
شماره تماس: ۰۹۱۵۶۰۲۸۵۹۲
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
ردیف ۱۳۰
نام موکب: هیئت ندای عارفه جاجرم-صغری کارگرمطلق
متولی: صغری کارگرمطلق
شهرستان: جاجرم
محل استقرار: شهرستان جاجرم موکب هیئت ندای عارفه
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۳۶۴۵۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۰ نفر
ردیف ۱۳۱
نام موکب: موکب شهید عباس حسنی-جعفر حسنی
متولی: جعفر حسنی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهرستان سملقان روستای شورک
شماره تماس: ۰۹۹۲۱۳۳۲۷۰۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۵۰ نفر
ردیف ۱۳۲
نام موکب: ورزش و جوانان- علی محمدنیا
متولی: علی محمدنیا
شهرستان: سملقان
محل استقرار: ابتدای روستای کریک
شماره تماس: ۰۹۱۹۹۰۰۶۳۸۵
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰ نفر
ردیف ۱۳۳
نام موکب: ورزش و جوانان-علی محمدنیا
متولی: علی محمدنیا
شهرستان: سملقان
محل استقرار: ابتدای روستای مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۹۹۰۰۶۳۸۵
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰ نفر
ردیف ۱۳۴
نام موکب: موکب رهبرشهیدم یاران خراسانیم-امان الله الماسی
متولی: امان الله الماسی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهرستان سملقان روستای کریک
شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۵۴۹۵
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر
ردیف ۱۳۵
نام موکب: صاحب الزمان -حسن حیدری
متولی: حسن حیدری
شهرستان: سملقان
محل استقرار: شهرستان روستای کشانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۲۱
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۷۵ نفر
ردیف ۱۳۶
نام موکب: امام رضا-علی اکبر رنجبر
متولی: علی اکبر رنجبر
شهرستان: سملقان
محل استقرار: مجتمع کدخدا جوزکی روستای جوزک
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۶۷۲۷
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۱۳۷
نام موکب: موکب امامزاده سید احمدبن موسی بن جعفر-احمد سروناز
متولی: احمد سروناز
شهرستان: سملقان
محل استقرار: سملقان روستای چمن بید روبه روی پست بانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۰۶
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۳۰۰ نفر
ردیف ۱۳۸
نام موکب: مو کب امام حسین علیه السلام -احمد دشتی و علی رهیده
متولی: احمد دشتی و علی رهیده
شهرستان: سملقان
محل استقرار: خراسان شمالی شهرستان آشخانه روستای چمن بید روبروی دهیاری
شماره تماس: ۰۹۰۵۸۴۰۳۹۲۳
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۷۰۰ نفر
ردیف ۱۳۹
نام موکب: امامزادگان روستای چمن بید-حسین اربابی
متولی: حسین اربابی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: روستای چمن بید پلیس راه
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۶۱۵۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۵۰ نفر
ردیف ۱۴۰
نام موکب: امامزاده ابراهیم ع روستای اسلام آباد و انصار-حسین اربابی
متولی: حسین اربابی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: امامزاده ابراهیم ع روستای انصار
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۶۱۵۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۸۰ نفر
ردیف ۱۴۱
نام موکب: هیئت جوانان قمر بنی هاشم-رضا براتی
متولی: رضا براتی
شهرستان: سملقان
محل استقرار: سملقان مهمانک
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۲۳۶۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۰ نفر
ردیف ۱۴۲
نام موکب: خادمان امام رضا-محمدزاده
متولی: محمدزاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان میدان امام علی ع
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۸۹۴۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۰ نفر
ردیف ۱۴۳
نام موکب: امام جعفر صادق-عباس محمدزاده
متولی: عباس محمدزاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان میدان معلم
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۷۹۰۲
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۰ نفر
ردیف ۱۴۴
نام موکب: ورزش و جوانان-علی خالق زاده
متولی: علی خالق زاده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: میدان انقلاب شیروان
شماره تماس: ۰۹۱۵۵۰۲۰۰۶۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰ نفر
ردیف ۱۴۵
نام موکب: ابوالفضلی-هادی خداداده
متولی: هادی خداداده
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان میدان امام علی
شماره تماس: ۰۹۱۵۴۹۱۸۵۴۱
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۰ نفر
ردیف ۱۴۶
نام موکب: پاسخگویی به مسائل شرعی-رضا ابری
متولی: رضا ابری
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان جاده شیروان به فاروج مسجد بین راهی امام سجاد
شماره تماس: ۰۹۳۳۳۲۱۰۷۲۲
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: 80 نفر
ردیف ۱۴۷
نام موکب: پنج تن -علی اصغر قاسمی
متولی: علی اصغر قاسمی
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان روستای چلو
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۷۰۶۶
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
ردیف ۱۴۸
نام موکب: پاسخگویی به مسائل شرعی-رضا ابری
متولی: رضا ابری
شهرستان: شیروان
محل استقرار: جاده بجنورد به شیروان دانشکده کشاورزی
شماره تماس: ۰۹۳۳۳۲۱۰۷۲۲
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: 100 نفر
ردیف ۱۴۹
نام موکب: آذربایجانی ها-مرتضی فیاض
متولی: مرتضی فیاض
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان خیابان حافظ
شماره تماس: ۰۹۹۰۴۵۵۶۳۳۰
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
ردیف ۱۵۰
نام موکب: مسجد النبی-میکائیل ایزانلو
متولی: میکائیل ایزانلو
شهرستان: شیروان
محل استقرار: شیروان پل حکیم خیابان شهید نظامی
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۶۱۷۸
نوع خدمات: اسکان و پذیرایی
ظرفیت: ۱۰۰ نفر
موکبها تنها ایستگاههای خدمترسانی نیستند؛
موکبها تنها ایستگاههای خدمترسانی نیستند؛ آنها نماد وحدت، همدلی و مشارکت مردمی در روزهای سرنوشتساز هستند. حضور خالصانه خادمان، خیرین و نیروهای داوطلب در طول مسیر خراسان شمالی تا مشهد، جلوهای از فرهنگ دیرینه مهماننوازی و روحیه ایثار را به نمایش گذاشته است. امید است این گزارش بتواند ضمن معرفی محل استقرار موکبها، گامی در تسهیل حضور مردم و قدردانی از تلاش شبانهروزی خادمانی باشد که بیادعا، همه توان خود را برای خدمت به هموطنان به کار گرفتهاند و یاد و خاطره این روزهای ماندگار را با خدمت صادقانه خود جاودانه میکنند.
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