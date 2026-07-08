خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مهدی عزتی یزدانی؛ در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، همواره جلوه‌هایی از همدلی، ایثار، خدمت‌رسانی و مشارکت مردمی به چشم می‌خورد. موکب‌ها با حضور خالصانه خادمان و خیرین، نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، درمانی و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های مذهبی و ملی ایفا می‌کنند و نمادی از فرهنگ میزبانی و روحیه تعاون مردم ایران هستند.



استان خراسان شمالی نیز با برخورداری از مسیرهای ارتباطی مهم به سمت مشهد مقدس، هر ساله میزبان و همراه هزاران زائر و مسافر است. در این مسیر، موکب‌های متعددی با تلاش نیروهای مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، نهادهای خدماتی و خیرین برپا شده‌اند تا با فراهم کردن امکانات مورد نیاز، سفری ایمن‌تر، آرام‌تر و همراه با معنویت را برای زائران رقم بزنند.



گزارش پیش‌رو با هدف معرفی آدرس و موقعیت موکب‌های مستقر در مسیر خراسان شمالی تا مشهد مقدس تهیه شده است تا دسترسی به این مراکز خدمت‌رسانی برای زائران، رانندگان و کاروان‌ها آسان‌تر شود. در این گزارش، اطلاعات مربوط به محل استقرار موکب‌ها، مسیرهای دسترسی و خدمات قابل ارائه گردآوری شده تا مخاطبان بتوانند با آگاهی بیشتر از ظرفیت‌های موجود در طول مسیر بهره‌مند شوند.



امید است این مجموعه، علاوه بر تسهیل سفر و افزایش رفاه زائران، گامی مؤثر در معرفی تلاش‌های ارزشمند خادمان و داوطلبانی باشد که با اخلاص و روحیه خدمت، شبانه‌روز در مسیرهای منتهی به بارگاه نورانی حضرت امام رضا (ع) حضور یافته و با ارائه خدمات متنوع، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، نوع‌دوستی و فرهنگ میزبانی ایرانی ـ اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

آدرس مواکب در بدین شرح است :

ردیف ۲

نام موکب: حسینیه خواجه ربیع

متولی: تقی ارزمانی

شهرستان: راز و جرگلان (مشهد)

محل استقرار: مشهد، خیابان مهر ۴

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۷۶۲۶۵

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۳

نام موکب: جواد کریمی

متولی: جواد کریمی

شهرستان: اسفراین

محل استقرار: میدان امام خمینی

شماره تماس: ۰۹۹۶۱۳۶۵۶۸۳

نوع خدمات: پذیرایی-اسکان

ظرفیت: اسکان ۲۱۰ و پذیرایی ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۴

نام موکب: علی شرافتمند

متولی: علی شرافتمند

شهرستان: اسفراین

محل استقرار: روستای بزنج

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۸۸۳۹۸

نوع خدمات: پذیرایی

ظرفیت: پذیرایی ۱۵۰۰ نفر

ردیف ۵

نام موکب: عبداله کمایستانی

متولی: عبداله کمایستانی

شهرستان: اسفراین-مشهد

محل استقرار: مشهد مقدس-در مسیر مراسم تشییع

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۴۷۲۱۸

نوع خدمات: پذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰۰ نفر

ردیف ۶

نام موکب: روح اله رئوفیان

متولی: روح اله رئوفیان

شهرستان: اسفراین

محل استقرار: روستای سارمران مسیر جاده اسفراین به جاجرم

شماره تماس: ۰۹۱۵۴۵۶۰۴۳۲

نوع خدمات: پذیرایی و اسکان

ظرفیت: پذیرایی ۲۵۰۰ و اسکان ۵۰۰ نفر

ردیف ۷

نام موکب: محمد رضایی

متولی: محمد رضایی

شهرستان: جاجرم

محل استقرار: رباط قره بیل

شماره تماس: ۰۹۱۵۶۰۲۸۵۹۹

نوع خدمات: پذیرایی

ظرفیت: ۱۲۰۰ نفر

ردیف ۸

نام موکب: علی اصغر حسین پور

متولی: علی اصغر حسین پور

شهرستان: جاجرم-مشهد

محل استقرار: مشهد خ بهجت ۱۲

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۱۴۳۵۶۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۶۰۰ نفر

ردیف ۹

نام موکب: سعید امینی

متولی: سعید امینی

شهرستان: جاجرم-مشهد

محل استقرار: مشهد- حسینیه سنخواست شیرازی ۲۱

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۲۴۶۷

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۱۰

نام موکب: سید امین رضوی نیا

متولی: سید امین رضوی نیا

شهرستان: جاجرم-مشهد

محل استقرار: مشهد- حسینیه جاجرم میدان شهدا کوچه بهار

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۳۶۹۷۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۱۱

نام موکب: رحمان باور- پایگاه شهید دلشاد

متولی: پایگاه شهید دلشاد

شهرستان: مانه-مشهد

محل استقرار: مشهد- احمد آباد

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۹۵۴۶۳

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۱۲

نام موکب: جمشید شاکری-حسینیه حضرت علی اکبر

متولی: حسینیه حضرت علی اکبر

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی۳جعفری ۹روبروی پارک

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۱۱۰۷۸۹

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۳

نام موکب: امین سعادتی-حسینیه حضرت ابوالفضل

متولی: حسینیه حضرت ابوالفضل

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۳ حشمتی ۸پلاک ۴۸

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۳۹۴۶۰

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۴

نام موکب: رضا علیپور-حسینیه اق قلعه

متولی: حسینیه اق قلعه

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-بلوار دوم طبرسی فلکه ۱۴ معصوم

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۰۰۶۸۵۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۵

نام موکب: مصری-حسینیه حضرت علی اکبر

متولی: حسینیه حضرت علی اکبر

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۴ چهار راه اول

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۱۹۹۵۵۴

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۶

نام موکب: جواد صالحی-حسینیه حضرت ابوالفضل

متولی: حسینیه حضرت ابوالفضل

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی ۱۳حشمتی۶ پلاک ۴و۶

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۵۸۶۰۶۶

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

نام موکب: صادق کریمی-حسینیه محمد رسول الله

متولی: صادق کریمی

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-

شماره تماس: ۰۹۳۶۲۱۳۵۰۹۷

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۸

نام موکب: یحیی زنده-حسینیه ال عبا

متولی: یحیی زنده

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-طبرسی شمالی شهید شفاعی۸

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۱۵۵۶۰۴

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۹

نام موکب: محمدحسین ذوالفقار-حسینیه امام رضا

متولی: محمدحسین ذوالفقار

شهرستان: بام و صفی آباد-مشهد

محل استقرار: مشهد-میثم شمالی شهید شاهی۱۴ پلاک۲۹

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۰۹۲۲۰۶

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۲۰

نام موکب: مسجد جامع آشخانه - رضا راهنورد

متولی: رضا راهنورد

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۳۰۵۵۳۱۰۹۸

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۵۰ نفر

ردیف ۲۱

نام موکب: مسجد امام علی (ع) آشخانه - اسماعیل مقدس

متولی: اسماعیل مقدس

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۵۱۲۶۰

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۲۲

نام موکب: مسجد پنج تن آشخانه - ایوب زمانی

متولی: ایوب زمانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۴۸۱۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۵۰۰ نفر

ردیف ۲۳

نام موکب: مسجد موسی بن جعفر (ع) آشخانه - آقای غلامیان

متولی: آقای غلامیان

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۳۱۰

نوع خدمات: اسکان + صبحانه

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۲۴

نام موکب: مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه -

مهدی کاملی متولی: مهدی کاملی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۵۰۷۰۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۲۵

نام موکب: مسجد النبی (ص) آشخانه - رضا برومند

متولی: رضا برومند

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۲۳۱۸۱۸۷

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۲۶

نام موکب: مسجد حضرت ابوالفضل(ع) - عباس حسنی

متولی: عباس حسنی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای شورک

شماره تماس: ۰۹۳۰۱۰۴۳۲۲۸

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۲۷

نام موکب: مسجد جامع - سید مهدی هاشمی

متولی: سید مهدی هاشمی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای زمان صوفی

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۸۵۷۰۹

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۲۸

نام موکب: مسجد جامع - آقای دشتی

متولی: آقای دشتی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید

شماره تماس: ۰۹۰۵۸۴۰۳۹۲۳

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۵۰ نفر

ردیف ۲۹

نام موکب: حسینیه مهمانک - حسن وحدانی

متولی: حسن وحدانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۴۹۸

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۳۰

نام موکب: فاطمیه مهمانک - حسن وحدانی

متولی: حسن وحدانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۹۴۹۸

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۳۱

نام موکب: موکب یاران خراسانی - امان الماسی

متولی: امان الماسی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۵۴۹۵

نوع خدمات: اسکان + پذیرایی کامل + امورات فرهنگی

ظرفیت: ۷۰۰ نفر

ردیف ۳۲

نام موکب: امامزاده روستای چمن بید - احمد سروناز

متولی: احمد سروناز

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۰۶

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۳۳

نام موکب: امامزاده روستای انصار - احمد قدیمی

متولی: احمد قدیمی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای انصار

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۸۵۲۸۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۲۰ نفر

ردیف ۳۴

نام موکب: حوزه علمیه برادران - مهدی رمضانی

متولی: مهدی رمضانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۳۶۲۷۸۵۷۳۰

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۸۰۰ نفر

ردیف ۳۵

نام موکب: سالن ورزشی رضوان - ابوذر روحانی

متولی: ابوذر روحانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۲۹۶۲

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۳۶

نام موکب: سالن ورزشی شریعتی - موتضی تپ

متولی: موتضی تپ

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۹۱۱۵۳

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۳۷

نام موکب: سالن ورزشی جالال - روح الله روحانی

متولی: روح الله روحانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۹۴۶۳۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۳۸

نام موکب: سالن ورزشی ۹ دی - سعید جهانی

متولی: سعید جهانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۹۲۲۷۲۵۸۰۸

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۳۹

نام موکب: مدرسه پژوهش - شمس الدین ضیایی

متولی: شمس الدین ضیایی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۷۴۵۳۹

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۲۶ نفر

ردیف ۴۰

نام موکب: مدرسه صدرا - حسین یوسفی

متولی: حسین یوسفی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۷۰۱۴۶۴

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۷۲ نفر

ردیف ۴۱

نام موکب: مدرسه رضوان - ابوذر روحانی

متولی: ابوذر روحانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۲۹۶۲

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۴۲

نام موکب: مدرسه فارابی - علی اصغر رحمانی

متولی: علی اصغر رحمانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۴۹۱۰

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۶ نفر

ردیف ۴۳

نام موکب: مدرسه حضرت رقیه (س) - عبدالرضا رحیمی

متولی: عبدالرضا رحیمی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۳۹۷۱۴۲۴۷۶

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۶۰ نفر

ردیف ۴۴

نام موکب: مدرسه حضرت مریم(س) - نرگس امامی

متولی: نرگس امامی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۳۹۷۹۰۶۵۸۷

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰ نفر

ردیف ۴۵

نام موکب: مدرسه معلم - روح الله روحانی

متولی: روح الله روحانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۹۴۶۳۱

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۰ نفر

ردیف ۴۶

نام موکب: مدرسه ثمین - حدیثه قربانی

متولی: حدیثه قربانی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۳۸۹۵۴۵۴۵۵

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۳۲ نفر

ردیف ۴۷

نام موکب: مدرسه پویا - حسن قادر

متولی: حسن قادر

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر قاضی

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۵۵۹۲

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۴۸

نام موکب: مدرسه شهید مطهری - علی اکبر محمد نیا

متولی: علی اکبر محمد نیا

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر قاضی

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۵۸۲۸۴

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۴۹

نام موکب: مدرسه شهید پرمو - شیرین لوحی

متولی: شیرین لوحی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۴۳۲۴

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۴۰ نفر

ردیف ۵۰

نام موکب: مدرسه شهید طاهری - مهدی سروناز

متولی: مهدی سروناز

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۷۷۶۰۲

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۴۰ نفر

ردیف ۵۱

نام موکب: ایستگاه صلواتی - سید حسین حسینی

متولی: سید حسین حسینی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۶۱۲۱

نوع خدمات: چای و شربت

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۵۲

نام موکب: ایستگاه صلواتی - حدیثه طاهری

متولی: حدیثه طاهری

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۰۷۲۳

نوع خدمات: چای و شربت

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۵۳

نام موکب: ایستگاه صلواتی - فاطمه مجرد

متولی: فاطمه مجرد

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای کریک

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۹۶۰۷۲۳

نوع خدمات: چای و شربت

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۵۴

نام موکب: ایستگاه صلواتی - رقیه اکبری

متولی: رقیه اکبری

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۳۱۶۴۷

نوع خدمات: چای و شربت ( ایام برگشت از مشهد )

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۵۵

نام موکب: ایستگاه صلواتی - مهران معتمدی

متولی: مهران معتمدی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آوا حاشیه جاده اصلی

شماره تماس: ۰۹۱۵۲۵۸۸۱۲۴

نوع خدمات: چای و شربت

ظرفیت: ۹۰۰۰ نفر

ردیف ۵۶

نام موکب: ایستگاه صلواتی صلواتی - مبارکه شاکری

متولی: مبارکه شاکری

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۹۳۰۵۲۷۳۲۱

نوع خدمات: توزیع بسته فرهنگی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۵۷

نام موکب: ایستگاه صلواتی - محمد زارع

متولی: محمد زارع

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید

شماره تماس: ۰۹۳۹۴۷۳۶۷۰۰

نوع خدمات: چای و شربت

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۵۸

نام موکب: ایستگاه راهنمای زائر جهت اسکان - ابوالفضل هاوری

متولی: ابوالفضل هاوری

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهر آشخانه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۳۸۹۰۹

نوع خدمات: راهنمای زائر جهت اسکان

ظرفیت: *

ردیف ۵۹

نام موکب: علی حمیدی منش - صاحب الزمان

متولی: علی حمیدی منش

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد پشت شهربازی آزادگان ۸

شماره تماس: ۰۹۱۷۰۲۰۷۴۴۲

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۶۰

نام موکب: حاج آقای اسدی-مسجد جنت

متولی: حاج آقای اسدی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: پشت شهربازی رضوی ۸

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۷۲۷۹

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۶۱

نام موکب: محمد علی علی آبادی -شهدای روستای باباامان

متولی: محمد علی علی آبادی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای باباامان

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۲۹۶۶

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۶۲

نام موکب: ابوالفضل کریمی- حسینیه صندل آباد

متولی: ابوالفضل کریمی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: دوراهی صندل آباد

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۶۷۳۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۶۳

نام موکب: امید رحیمی- مسجد بقیه الله

متولی: امید رحیمی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: ورودی شهرک فرهنگیان

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۸۷۷۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۶۴

نام موکب: علی اصغر علی پور- حسینیه صندل آباد

متولی: علی اصغر علی پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای صندل آباد

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۲۶۱۵

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۵۰۰ نفر

ردیف ۶۵

نام موکب: حسین غلامزاده-امام علی النقی

متولی: حسین غلامزاده

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای قارلق

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۵۱۶۳۲

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۶۶

نام موکب: مرتضی دانایی- شهید آوینی

متولی: مرتضی دانایی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: شهر حصار و گرمخان

شماره تماس: ۰۹۲۲۶۶۴۶۱۳۷

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۶۷

نام موکب: رضا عادلی پور- حضرت علی اصغر

متولی: رضا عادلی پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای قره خانبندی

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۳۳۰۷

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۶۸

نام موکب: محسن کریم پور- شهید جمالی

متولی: محسن کریم پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای قوچ قلعه

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۹۶۶۳۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۶۹

نام موکب: رستم مهدی پور-شهید حسن زاده

متولی: رستم مهدی پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای سیساب

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۴۰۹۸۹

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۷۰

نام موکب: علیرضا رمضان پور- مسجد روستا

متولی: علیرضا رمضان پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای بدرانلو

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۱۲۵۲

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۷۱

نام موکب: عیسی علی آبادی- حسینیه علی آباد

متولی: عیسی علی آبادی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای علی آبادی

شماره تماس: ۰۹۳۶۴۷۲۶۸۱۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۷۲

نام موکب: محسن لعل راضیه- حسینیه علی اباد

متولی: محسن لعل راضیه

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: خیابان تختی

شماره تماس: ۰۹۱۵۶۸۹۲۹۷۰

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۷۳

نام موکب: سید محمد آقا میری -مسجد امام حسن عسگری

متولی: سید محمد آقا میری

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بین ۴ راه شهرداری و جوادیه

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۴۲۷۵

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۷۴

نام موکب: علیرضا رمضان پور-حسینیه روست

متولی: علیرضا رمضان پور

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای بدرانلو

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۱۲۵۲

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۷۵

نام موکب: عبدالله جعفری- مسجد روستا

متولی: عبدالله جعفری

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای تاتار

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۷۵۱۱۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۷۶

نام موکب: علی مفاخری-مسجد امام حسین

متولی: علی مفاخری

شهرستان: بجنورد-مشهد

محل استقرار: مشهد بلوار شفا۵ شهید جواد خانی

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۷۷

نام موکب: سید محسن احمدی-حسینیه بجنوردی ها

متولی: سید محسن احمدی

شهرستان: بجنورد-مشهد

محل استقرار: مشهد بهجت ۱۳

شماره تماس: ۰۹۹۶۲۲۴۸۷۶۳

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۵۰۰ نفر

ردیف ۷۸

نام موکب: مهدی هادیزاده- خیمه النتظار مشهدالرضا

متولی: مهدی هادیزاده

شهرستان: بجنورد-مشهد

محل استقرار: مشهد مطهری۴۶

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۸۰۲۸

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰۰ نفر

ردیف ۷۹

نام موکب: مفاخری- مسجد جوادالایمه

متولی: مفاخری

شهرستان: بجنورد-مشهد

محل استقرار: مشهد شهید قوامی۲

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۸۰

نام موکب: مفاخری- مسجد جوادالایمه

متولی: مفاخری

شهرستان: بجنورد-مشهد

محل استقرار: مشهد ولیعصر۲۵

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۱۶۷۱۲۵

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۳۰۰ نفر

ردیف ۸۱

نام موکب: میلاد فاخر-رهبر شهیدم

متولی: میلاد فاخر

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: پارک باباامان

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۲۷۳۱

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۸۲

نام موکب: امین شریف-موکب ناحیه بجنورد

متولی: امین شریف

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: میدان شهید

شماره تماس: ۰۹۱۵۶۴۸۸۰۲۹

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۸۳

نام موکب: مهدی ریحانی مسجد جامع میرزا حسنلو

متولی: مهدی ریحانی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای میرزاحسنلو

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۸۶۹۹۲۸

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۸۴

نام موکب: عبدالله نودهی- مسجد قدس

متولی: عبدالله نودهی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای مهنان

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۰۹۰۳

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۸۵

نام موکب: حاج آقای کوهستانی مسجد حضرت قایم

متولی: حاج آقای کوهستانی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: شهرک امام خمینی

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۵۰۸۸۳

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۸۶

نام موکب: علی باغچقی-مسجد امام حسن عسگری

متولی: علی باغچقی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: امام خمینی غربی ناظر آباد ۲۵

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۰۰

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۸۷

نام موکب: مجید شرفخانی- مسجد فاطمه الزهرا

متولی: مجید شرفخانی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: شهرک امام خمینی معاد۱۰

شماره تماس: ۰۹۱۰۲۰۴۳۶۶۱

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۸۸

نام موکب: مسجد الحسین-موحدیان

متولی: موحدیان

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: روستای باباامان

شماره تماس: ۰۹۱۳۱۰۳۴۲۹۸

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۶۰ نفر

ردیف ۸۹

نام موکب: مسجد امیرالمومنین-ادیب زاده

متولی: ادیب زاده

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: خیابان فرهادی

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۲۷۳۱

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۱۰ نفر

ردیف ۹۰

نام موکب: مسجد حضرت ابوالفضل-مرتضی دانایی

متولی: مرتضی دانایی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: شهر حصارکرمخان

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۶۰۸۴۱

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۲۰ نفر

ردیف ۹۱

نام موکب: مسجد امامزادگان-سیدعلی ارکانی فر

متولی: سیدعلی ارکانی فر

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد روبروی پارک بابا امان

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۳۵۰۹

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۷۰۰ نفر

ردیف ۹۲

نام موکب: مسجد موکب حضرت صاحب الزمان عج -اسماعیل ایزانلو

متولی: اسماعیل ایزانلو

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد حاشیه جاده بابا امان مقابل کلانتری کوی شهید محدثی

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۳۶۰۶

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۹۳

نام موکب: مسجد موکب -محسن نامجو

متولی: محسن نامجو

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: پارک باباامان

شماره تماس: ۰۹۱۹۳۵۰۴۶۱۰

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰ نفر

ردیف ۹۴

نام موکب: مسجد شهدای سرزمین وحدت -هامون محزون

متولی: هامون محزون

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: پلیس راه امین الله

شماره تماس: ۰۹۹۰۵۲۵۶۹۲۴

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۹۵

نام موکب: مسجد فاطمه الزهرا -فرهاد حصاری

متولی: فرهاد حصاری

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: زیر پل نوزده مهر چهارراه خوشی

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۵۰۴۵۳

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۹۶

نام موکب: مسجد حاج صفایی-علی صفایی

متولی: علی صفایی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: کمربندی مدرس چهارراه شهید فهمیده

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۲۶۰۱

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۳۰ نفر

ردیف ۹۷

نام موکب: مسجد حسینیه الغدیر علی آباد-رجبعلی علی آبادی

متولی: رجبعلی علی آبادی

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد روستای علی آباد حاشیه کمربندی

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۷۴۵۷۰

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۳۵۰ نفر

ردیف ۹۸

نام موکب: مسجد موکب شورای راهبردی استان

متولی: شورای راهبردی استان

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد ابتدای جاده مشهد جلوی پمپ بنزین بهادری

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۸۸۵۶۱۲

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۹۹

نام موکب: مسجد امامزادگان بجنورد

متولی: امامزادگان بجنورد

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد امامزاده اسماعیل ع بابا امان حاشیه جاده پارک ملی باباامان

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۳۵۰۹

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت: ۸۰۰ نفر

ردیف ۱۰۰

نام موکب: مسجد جوانان مسجد قدس کوی صادقیه

متولی: مسجد جوانان مسجد قدس کوی صادقیه

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: بجنورد صادقیه دوم مسجد قدس کوی صادقیه

شماره تماس: ۰۹۹۱۰۹۷۳۰۴۸

نوع خدمات: اسکان وپذیرایی

ظرفیت:90 نفر

دیف ۱۰۱

نام موکب: مسجد ابا عبدا...حسین -مسئول سجاد ایزانلو

متولی: مسئول سجاد ایزانلو

شهرستان: بجنورد

محل استقرار: خیابان معراج۸

شماره تماس: ۰۹۹۱۵۸۵۲۷۸۲

نوع خدمات: اسکان

ظرفیت: ۱۵۰ نفر

ردیف ۱۰۲

نام موکب: ولی یزدانی / قرارگاه پهنه ای / بسیج کارگری

متولی: ولی یزدانی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: میدان انقلاب

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۹۰۳۲۶

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۳

نام موکب: گلناز صابری / حوزه ام الائمه / مسجد جامع توده

متولی: گلناز صابری

شهرستان: شیروان

محل استقرار: ابتدای روستای اسلام آباد

شماره تماس: ۰۹۱۰۵۸۱۴۳۳۸

نوع خدمات: پذیرائی سه وعده

ظرفیت: ۱۵۰۰ نفر

ردیف ۱۰۴

نام موکب: کریم جعفر پور / حوزه قمر بنی هاشم(ع)

متولی: کریم جعفر پور

شهرستان: شیروان

محل استقرار: مسجد بین راهی شیروان فاروج

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۹۱۱۹۸

نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۵

نام موکب: احسان امیری / ناحیه شیروان

متولی: احسان امیری

شهرستان: شیروان

محل استقرار: دانشکده کشاورزی

شماره تماس: ۰۹۳۹۶۳۴۲۸۸۰

نوع خدمات: چای و شربت و آب+ اسکان

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۶

نام موکب: محسن رهی / ستاد بازسازی عتبات عالیات

متولی: محسن رهی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: دانشکده کشاورزی

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۸۵۶۲۴

نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۷

نام موکب: زهرا قاسم زاده / حوزه حضرت زینب(س)

متولی: زهرا قاسم زاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: میدان انقلاب

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۳۶۹۷

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۸

نام موکب: حسینی / بسیج فرهنگیان

متولی: حسینی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: میدان انقلاب

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۶۴۸۹

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۰۹

نام موکب: رضا علوی / اداره آموزش و پرورش

متولی: رضا علوی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شهرستان شیروان

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۹۶۴۸۷

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۱۰

نام موکب: احمد چمن/ بسیج اصناف

متولی: احمد چمن

شهرستان: شیروان

محل استقرار: خیابان جانبازان

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۵۰۱۰

نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان

ظرفیت: ۶۰۰ نفر

ردیف ۱۱۱

نام موکب: افشین وثوق / مسجد امیرالمومنین(ع)

متولی: افشین وثوق

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان کمربندی خاتم الانبیاء

شماره تماس: ۰۹۳۵۹۹۱۷۰۹۵

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۲۵۰۰ نفر

ردیف ۱۱۲

نام موکب: محمد زاده / مسجد مسلم بن عقیل / پایگاه حضرت زینب(س)

متولی: محمد زاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: خیابان جهاد

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۸۶۱۵۰

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۱۱۰۰ نفر

ردیف ۱۱۳

نام موکب: صدقی / امامزاده نقی الهادی(ع) / پایگاه حضرت ولیعصر(عج)

متولی: صدقی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: امامزاده نقی الهادی(ع)

شماره تماس: ۰۹۳۷۱۵۱۹۱۰۷

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۲۵۰ نفر

ردیف ۱۱۴

نام موکب: مرتضی اولیایی / پایگاه انصالرالمهدی(عج)

متولی: مرتضی اولیایی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: کمربندی خاتم الانبیاء

شماره تماس: ۰۹۹۲۱۵۱۵۳۶۰

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۲۶۰ نفر

ردیف ۱۱۵

نام موکب: عباس محمد زاده / مردمی

متولی: عباس محمد زاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شهرستان شیروان

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۷۹۰۲

نوع خدمات: چای و شربت و آب

ظرفیت: ۴۵۰ نفر

ردیف ۱۱۶

نام موکب: سهراب دادار / بسیج پیشکسوتان

متولی: سهراب دادار

شهرستان: شیروان

محل استقرار: مسجد بین راهی شیروان فاروج

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۷۲۰۲۲

نوع خدمات: پذیرائی سه وعده+ اسکان

ظرفیت: ۵۰۰۰ نفر

ردیف ۱۱۷

نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای -تقی عباسی

متولی: تقی عباسی

شهرستان: شهرستان گرمه

محل استقرار: دو راهی دشت

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۳۵۴۱۱۰

نوع خدمات: اطعام / پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۱۱۸

نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - مهدی رمضانی

متولی: مهدی رمضانی

شهرستان: شهرستان گرمه

محل استقرار: دو راهی دشت

شماره تماس: ۰۹۲۱۸۷۸۵۹۷۰

نوع خدمات: اطعام / پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۱۱۹

نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - عبدا... اقا محمدی

متولی: عبدا... اقا محمدی

شهرستان: شهرستان گرمه

محل استقرار: دو راهی دشت

شماره تماس: ۰۹۳۵۷۹۲۶۱۰۹

نوع خدمات: اطعام / پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۰

نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - ثار ا... مژده

متولی: ثار ا... مژده

شهرستان: شهرستان گرمه

محل استقرار: دو راهی دشت

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۷۶۲۳۳۱

نوع خدمات: اطعام / پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۱

نام موکب: موکب امام امت ، شهید خامنه ای - مهدی ابراهیم بانومتولی: مهدی ابراهیم بانو

شهرستان: شهرستان گرمه

محل استقرار: دو راهی دشت

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۸۰۹۱

نوع خدمات: اطعام / پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۲

نام موکب: موکب رهبر شهیدم-عبدا...جوانمرد

متولی: عبدا...جوانمرد

شهرستان: شهرستان فاروج

محل استقرار: فاروج انتهای بلوار امام رضا کنار اداره راه به سمت قوچان

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۲۷۵۹۰

نوع خدمات: اسکان/پذیرایی

ظرفیت: ۱۶۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۳

نام موکب: موکب آقای شهید ایران-سعید شمس

متولی: سعید شمس

شهرستان: شهرستان فاروج

محل استقرار: فاروج مسکن مهر

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۷۸۳۶۰۱

نوع خدمات: پذیرایی

ظرفیت: ۱۵۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۴

نام موکب: مردمی- هادیان

متولی: هادیان

شهرستان: اسفراین-مشهد

محل استقرار: مشهد خیابان شهید بهشتی سه مدرسه علامه حلی

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۴۱۸۵

نوع خدمات: پذیرایی و اسکان

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۱۲۵

نام موکب: حسینیه رویینیها-هادیان

متولی: هادیان

شهرستان: اسفراین

محل استقرار: میدان شهدا

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۴۴۱۸۵

نوع خدمات: پذیرایی و اسکان

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۱۲۶

نام موکب: امام حسن مجتبی- جعفر باباپور

متولی: جعفر باباپور

شهرستان: اسفراین-مشهد

محل استقرار: مشهد چهاززاه قیام ورزشگاه آستان قدس

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۷۲۴۶۰۶

نوع خدمات: پذیرایی و اسکان

ظرفیت: ۴۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۷

نام موکب: مسجد امام حسین علیه السلام -غلامعلی حسنی

متولی: غلامعلی حسنی

شهرستان: بام و صفی آباد

محل استقرار: شهر صفی آباد خیابان امام حسین علیه السلام مسجد امام حسین علیه السلام

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۶۹۸۹۸۷

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۱۲۸۸ نفر

ردیف ۱۲۸

نام موکب: مسجد قمر بنی هاشم ع -یحیی عباسی

متولی: یحیی عباسی

شهرستان: بام و صفی آباد

محل استقرار: شهر صفی آباد خیابان امام حسین علیه السلام

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۸۳۵۳۷۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۲۹

نام موکب: موکب رهبر شهیدم-محمد رضایی

متولی: محمد رضایی

شهرستان: جاجرم

محل استقرار: روستای چشمه خان مجتمع صدرا

شماره تماس: ۰۹۱۵۶۰۲۸۵۹۲

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۴۰۰ نفر

ردیف ۱۳۰

نام موکب: هیئت ندای عارفه جاجرم-صغری کارگرمطلق

متولی: صغری کارگرمطلق

شهرستان: جاجرم

محل استقرار: شهرستان جاجرم موکب هیئت ندای عارفه

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۳۶۴۵۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۰ نفر

ردیف ۱۳۱

نام موکب: موکب شهید عباس حسنی-جعفر حسنی

متولی: جعفر حسنی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهرستان سملقان روستای شورک

شماره تماس: ۰۹۹۲۱۳۳۲۷۰۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۵۰ نفر

ردیف ۱۳۲

نام موکب: ورزش و جوانان- علی محمدنیا

متولی: علی محمدنیا

شهرستان: سملقان

محل استقرار: ابتدای روستای کریک

شماره تماس: ۰۹۱۹۹۰۰۶۳۸۵

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰ نفر

ردیف ۱۳۳

نام موکب: ورزش و جوانان-علی محمدنیا

متولی: علی محمدنیا

شهرستان: سملقان

محل استقرار: ابتدای روستای مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۹۹۰۰۶۳۸۵

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰ نفر

ردیف ۱۳۴

نام موکب: موکب رهبرشهیدم یاران خراسانیم-امان الله الماسی

متولی: امان الله الماسی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهرستان سملقان روستای کریک

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۸۵۴۹۵

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰۰ نفر

ردیف ۱۳۵

نام موکب: صاحب الزمان -حسن حیدری

متولی: حسن حیدری

شهرستان: سملقان

محل استقرار: شهرستان روستای کشانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۲۱

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۷۵ نفر

ردیف ۱۳۶

نام موکب: امام رضا-علی اکبر رنجبر

متولی: علی اکبر رنجبر

شهرستان: سملقان

محل استقرار: مجتمع کدخدا جوزکی روستای جوزک

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۴۶۷۲۷

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۱۳۷

نام موکب: موکب امامزاده سید احمدبن موسی بن جعفر-احمد سروناز

متولی: احمد سروناز

شهرستان: سملقان

محل استقرار: سملقان روستای چمن بید روبه روی پست بانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۰۶

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۳۰۰ نفر

ردیف ۱۳۸

نام موکب: مو کب امام حسین علیه السلام -احمد دشتی و علی رهیده

متولی: احمد دشتی و علی رهیده

شهرستان: سملقان

محل استقرار: خراسان شمالی شهرستان آشخانه روستای چمن بید روبروی دهیاری

شماره تماس: ۰۹۰۵۸۴۰۳۹۲۳

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۷۰۰ نفر

ردیف ۱۳۹

نام موکب: امامزادگان روستای چمن بید-حسین اربابی

متولی: حسین اربابی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: روستای چمن بید پلیس راه

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۶۱۵۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۵۰ نفر

ردیف ۱۴۰

نام موکب: امامزاده ابراهیم ع روستای اسلام آباد و انصار-حسین اربابی

متولی: حسین اربابی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: امامزاده ابراهیم ع روستای انصار

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۶۶۱۵۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۸۰ نفر

ردیف ۱۴۱

نام موکب: هیئت جوانان قمر بنی هاشم-رضا براتی

متولی: رضا براتی

شهرستان: سملقان

محل استقرار: سملقان مهمانک

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۴۲۳۶۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۰ نفر

ردیف ۱۴۲

نام موکب: خادمان امام رضا-محمدزاده

متولی: محمدزاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان میدان امام علی ع

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۶۸۹۴۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۰ نفر

ردیف ۱۴۳

نام موکب: امام جعفر صادق-عباس محمدزاده

متولی: عباس محمدزاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان میدان معلم

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۶۸۷۹۰۲

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۰ نفر

ردیف ۱۴۴

نام موکب: ورزش و جوانان-علی خالق زاده

متولی: علی خالق زاده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: میدان انقلاب شیروان

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۰۲۰۰۶۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰ نفر

ردیف ۱۴۵

نام موکب: ابوالفضلی-هادی خداداده

متولی: هادی خداداده

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان میدان امام علی

شماره تماس: ۰۹۱۵۴۹۱۸۵۴۱

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۰ نفر

ردیف ۱۴۶

نام موکب: پاسخگویی به مسائل شرعی-رضا ابری

متولی: رضا ابری

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان جاده شیروان به فاروج مسجد بین راهی امام سجاد

شماره تماس: ۰۹۳۳۳۲۱۰۷۲۲

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: 80 نفر

ردیف ۱۴۷

نام موکب: پنج تن -علی اصغر قاسمی

متولی: علی اصغر قاسمی

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان روستای چلو

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۸۵۷۰۶۶

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۲۰۰ نفر

ردیف ۱۴۸

نام موکب: پاسخگویی به مسائل شرعی-رضا ابری

متولی: رضا ابری

شهرستان: شیروان

محل استقرار: جاده بجنورد به شیروان دانشکده کشاورزی

شماره تماس: ۰۹۳۳۳۲۱۰۷۲۲

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: 100 نفر

ردیف ۱۴۹

نام موکب: آذربایجانی ها-مرتضی فیاض

متولی: مرتضی فیاض

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان خیابان حافظ

شماره تماس: ۰۹۹۰۴۵۵۶۳۳۰

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

ردیف ۱۵۰

نام موکب: مسجد النبی-میکائیل ایزانلو

متولی: میکائیل ایزانلو

شهرستان: شیروان

محل استقرار: شیروان پل حکیم خیابان شهید نظامی

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۴۲۶۱۷۸

نوع خدمات: اسکان و پذیرایی

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

موکب‌ها تنها ایستگاه‌های خدمت‌رسانی نیستند؛

موکب‌ها تنها ایستگاه‌های خدمت‌رسانی نیستند؛ آن‌ها نماد وحدت، همدلی و مشارکت مردمی در روزهای سرنوشت‌ساز هستند. حضور خالصانه خادمان، خیرین و نیروهای داوطلب در طول مسیر خراسان شمالی تا مشهد، جلوه‌ای از فرهنگ دیرینه مهمان‌نوازی و روحیه ایثار را به نمایش گذاشته است. امید است این گزارش بتواند ضمن معرفی محل استقرار موکب‌ها، گامی در تسهیل حضور مردم و قدردانی از تلاش شبانه‌روزی خادمانی باشد که بی‌ادعا، همه توان خود را برای خدمت به هم‌وطنان به کار گرفته‌اند و یاد و خاطره این روزهای ماندگار را با خدمت صادقانه خود جاودانه می‌کنند.