به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تاکید بر هدایت هدفمند اعتبارات به پروژههای راهبردی و اثرگذار، گفت: با اولویتبندی دقیق طرحهای عمرانی، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و توزیع عادلانه منابع، میتوان عقبماندگیهای مزمن استان را جبران کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت، افزود: بهبود پرداختها و مزایا باید بر پایه عدالت و بدون هرگونه تبعیض میان کارکنان دستگاههای اجرایی دنبال شود.
رحمانی همچنین اثربخشی اعتبارات را مهمترین معیار تصمیمگیریهای بودجهای دانست و خاطرنشان کرد: منابع محدود استان نباید میان پروژههای متعدد و کماثر توزیع شود، بلکه باید به سمت طرحهایی هدایت شود که نقش راهبردی در توسعه استان دارند و امکان بهرهبرداری از آنها در زمان مناسب فراهم است.
استاندار آذربایجانغربی محورهایی چون بازرگان، رازی، پیرانشهر - تمرچین، کریدور شمال - جنوب، مهاباد - سردشت و ارومیه - تبریز را از مهمترین پروژههای زیرساختی استان برشمرده و افزود: تکمیل این طرحها علاوه بر شتاببخشی به توسعه آذربایجانغربی، جایگاه استان را در ترانزیت، تجارت و ارتباطات کشور با مرزهای مشترک ارتقاء میدهد.
سهم مالیاتهای نشاندار آذربایجان غربی باید به یک تا ۲ همت افزایش یابد
رحمانی همچنین با تاکید بر توسعه متوازن استان، اضافه کرد: در توزیع اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی هیچ تفاوتی میان شهرستانهای آذربایجانغربی وجود ندارد و همه مناطق باید بهصورت عادلانه از فرصتهای توسعهای برخوردار شوند.
وی اعتبارات اختصاص یافته با دستور رئیسجمهور را فرصتی ارزشمند برای جهش پروژههای عمرانی استان دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات ملی، اصلاح سازوکار توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری مطالبات استان در دستور کار باشد.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر ضرورت هدایت هدفمند اعتبارات و مالیاتهای نشاندار به سمت طرحهای اثرگذار، گفت: سهم مالیاتهای نشاندار استان باید به یک تا ۲ همت افزایش یابد و این منابع در اولویت برای اجرای پروژههای زیربنایی، بهویژه در حوزه راه و سلامت، هزینه شود.
رحمانی افزود: با اولویتبندی دقیق طرحهای عمرانی و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس، ارتقای سهم استان از مالیاتهای نشاندار از چهار هزار میلیارد ریال فعلی به ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت) در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه عقبماندگی های مزمن استان تنها با توزیع عادلانه منابع و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام جبرانپذیر است، اظهار کرد: اثربخشی اعتبارات، اصلیترین معیار در تصمیمگیریهای بودجهای بوده و منابع محدود استان نباید در پروژههای متعدد و کماثر پراکنده شود، بلکه باید به سوی طرحهای دارای نقش راهبردی در توسعه استان سوق یابد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت مالیات های نشاندار در پیشبرد اهداف عمرانی اضافه کرد: نقش نمایندگان مجلس در افزایش سهمیه استان از این محل بسیار تعیینکننده است و تمامی مسوولان باید با همافزایی، پیگیر تحقق سقف یک همتی در این حوزه باشند تا شاهد جهش در روند اجرای طرحها باشیم.
اجرای ۱۱ پروژه عمرانی توسط دادگستری آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این جلسه با تشکر از حضور حماسی و بی نظیر مردم کشور و استان در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید امت گفت: این حماسه حضور مردم در دل تاریخ جهان ماندگار شد و دنیا عظمت و بزرگی رهبر شهیدمان را دیدند و لمس کردند.
وی اضافه کرد: برای کمک به مدیران و توسعه استان جلسات شورای دستگاه های نظارتی که ذات آن نظارت سختگیرانه است، تبدیل به یک مجموعه حمایتی کامل شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به بودجه دادگستری و سازمانهای تابعه گفت: تقویت بودجه دادگستری استان و سازمان های تابعه ضرورت دارد تا بتوانند مشکلات و کمبودها را مرتفع کنند.
وی با اشاره به در دست احداث بودن ۱۱ پروژه عمرانی در دادگستری استان اظهار کرد: پروژه های عمرانی دادگستری باید با سرعت تکمیل شود تا کمبود فضای اداری که هم کارکنان و هم مراجعین از آن رنج می برند، مرتفع شود و در این راه کمک و همراهی همه مجموعه ها لازم است.
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