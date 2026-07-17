به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیشقلعه برگزار شد، با اشاره به پیام ۲۸ خرداد رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این پیام، یک دستورالعمل راهبردی و تاریخی است که همه مسئولان، نخبگان، رسانهها و مردم باید آن را با دقت مطالعه کنند.
وی افزود: پیام رهبر انقلاب تنها خطاب به دولت نیست، بلکه برای همه اقشار جامعه راهبرد دارد و هدف آن کاهش فاصله عملکرد مسئولان، نخبگان و مردم با رهنمودهای ولایت است.
امام جمعه مانه با تأکید بر اینکه مسئولان باید از نگاه صرف اداری و بروکراسی فراتر بروند، گفت: تصمیمگیریها باید بر پایه حکمت، تجربه تاریخی و منافع بلندمدت کشور باشد و شفافیت، پاسخگویی و نظارتپذیری در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی همچنین رسانهها را به جهاد تبیین، پرهیز از تحریف واقعیتها و تقویت همبستگی ملی دعوت کرد و افزود: رسانهها نباید با نگاههای جناحی، دستاوردهای کشور را تضعیف کنند، بلکه باید با انصاف و مسئولیتپذیری در مسیر تقویت عزت ملی گام بردارند.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد با اشاره به اهمیت مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمنان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مقاومت، عزت و اقتدار کشور را در عرصههای مختلف تضمین میکند و عقبنشینی در برابر دشمن، تنها زمینه افزایش مطالبات او را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه علاوه بر اهمیت اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی، تجارت و امنیت منطقهای به شمار میرود.
امام جمعه مانه در پایان از حضور مردم در آیینهای مذهبی و انقلابی قدردانی کرد و خواستار استمرار همدلی، بصیرت و وحدت برای عبور از شرایط پیشرو شد.
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