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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

امام جمعه مانه: تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های اقتدار راهبردی ایران است

امام جمعه مانه: تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های اقتدار راهبردی ایران است

بجنورد- امام جمعه مانه با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این گذرگاه نقشی تعیین‌کننده در امنیت انرژی، اقتصاد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیش‌قلعه برگزار شد، با اشاره به پیام ۲۸ خرداد رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این پیام، یک دستورالعمل راهبردی و تاریخی است که همه مسئولان، نخبگان، رسانه‌ها و مردم باید آن را با دقت مطالعه کنند.

وی افزود: پیام رهبر انقلاب تنها خطاب به دولت نیست، بلکه برای همه اقشار جامعه راهبرد دارد و هدف آن کاهش فاصله عملکرد مسئولان، نخبگان و مردم با رهنمودهای ولایت است.

امام جمعه مانه با تأکید بر اینکه مسئولان باید از نگاه صرف اداری و بروکراسی فراتر بروند، گفت: تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه حکمت، تجربه تاریخی و منافع بلندمدت کشور باشد و شفافیت، پاسخگویی و نظارت‌پذیری در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی همچنین رسانه‌ها را به جهاد تبیین، پرهیز از تحریف واقعیت‌ها و تقویت همبستگی ملی دعوت کرد و افزود: رسانه‌ها نباید با نگاه‌های جناحی، دستاوردهای کشور را تضعیف کنند، بلکه باید با انصاف و مسئولیت‌پذیری در مسیر تقویت عزت ملی گام بردارند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با اشاره به اهمیت مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مقاومت، عزت و اقتدار کشور را در عرصه‌های مختلف تضمین می‌کند و عقب‌نشینی در برابر دشمن، تنها زمینه افزایش مطالبات او را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه علاوه بر اهمیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی، تجارت و امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

امام جمعه مانه در پایان از حضور مردم در آیین‌های مذهبی و انقلابی قدردانی کرد و خواستار استمرار همدلی، بصیرت و وحدت برای عبور از شرایط پیش‌رو شد.

کد مطلب 6890509

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