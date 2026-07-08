حضور پرشور مردم در تشییع قائد شهید، تجلی وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش امروز (چهارشنبه) در حاشیه بازدید از زائرشهرها و مواکب این نیرو در مشهد مقدس، گفت: نیروی زمینی ارتش در کنار انجام مأموریتهای ذاتی خود، ادای دین به مقام معظم رهبری (ره) را وظیفهای بزرگ و ارزشمند میداند، به همین منظور در ادامه اقداماتی که در تهران و قم برای برگزاری باشکوه مراسم انجام شد، در مشهد مقدس نیز تمهیدات گستردهای را برای خدمترسانی به زائران و پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اسکان و پذیرایی افزود: زائرشهرهایی در شاهرود و مشهد برای اسکان زائران برپا شده و همچنین مواکب متعددی از سوی نیروی زمینی ارتش بهصورت ۲۴ ساعته خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از شرکتکنندگان در این مراسم را ارائه میکنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای درمانی این نیرو نیز در آمادهباش کامل قرار دارد، تصریح کرد: بیمارستانهای ارتش در مشهد برای ارائه خدمات درمانی به زائران آماده هستند و علاوه بر آن، یک بیمارستان صحرایی نیز برای پاسخگویی سریع به نیازهای احتمالی مستقر شده است.
سرتیپ جهانشاهی ادامه داد: به منظور تسهیل حضور کارکنان ارتش در مراسم، وسایل ترابری لازم برای انتقال ایمن و آسان کارکنان علاقهمند از تهران به مشهد پیشبینی شده است.
وی گفت: هوانیروز ارتش در تمام طول برگزاری مراسم در آمادهباش کامل قرار دارد و با پیشبینی اورژانس هوایی، آمادگی لازم برای ارائه خدمات امدادی و انتقال سریع مصدومان احتمالی فراهم شده است. همچنین یگانهای پدافندی و سایر ظرفیتهای عملیاتی و پشتیبانی این نیرو نیز با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا تهدید احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند و امنیت، آرامش و سلامت زائران و شرکتکنندگان در مراسم را تضمین کنند
فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود حضور هماهنگ نیروهای مسلح، بهویژه نیروی زمینی ارتش، در کنار مردم را نماد اقتدار، انسجام و وحدت ملی دانست و گفت: پیام این حضور آن است که ملت شریف ایران با وحدت، همدلی و تحت تدابیر فرمانده معظم کل قوا، با اقتدار در مسیر تحقق اهداف مقدس انقلاب اسلامی حرکت میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان اظهار داشت: انتقال ارزشهای ایثار، مقاومت و شهادت به نسلهای آینده، ضامن استمرار عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.
سرتیپ جهانشاهی با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان خاطرنشان کرد: به خون پاک مجاهدان شهید قسم یاد میکنیم که لحظهای از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و در دفاع از انقلاب اسلامی، ایران عزیز و آرمانهای والای قائد شهید امت تا پای جان ایستادگی کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: حضور پرشور مردم در این آیین باشکوه، تجلی وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت خواهد بود و بار دیگر اقتدار، انسجام و همدلی ملت بزرگ ایران را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.
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