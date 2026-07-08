به گزارش خبرنگار مهر، معصومه رضایی، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: تحقق اهداف این قانون مستلزم هم‌افزایی، هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی است.

وی که مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران و دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان است، افزود: موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری سال‌ها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و امروز با به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش فرزندآوری و بحران سالمندی، اجرای دقیق این قانون بیش از گذشته ضرورت دارد.

رضایی با اشاره به گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران تصریح کرد: شمار زنان واجد شرایط فرزندآوری که در آستانه خروج از سن باروری قرار دارند، رو به کاهش است و این موضوع لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای اجرای سیاست‌های جمعیتی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران ادامه داد: اگرچه بخش مهمی از تکالیف قانون بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است و اقدامات ارزشمندی نیز انجام شده، اما آثار اجرای این قانون باید از سطح تکالیف اداری فراتر رفته و برای خانواده‌ها در جامعه ملموس باشد.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برش استانی وظایف خود در اجرای قانون جوانی جمعیت را ارائه کنند و این موضوع به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رضایی در پایان تأکید کرد: هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین شرط پیشبرد سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان تهران است.