خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مشهدالرضا در آستانه‌ حضو عظیم دلدادگانی که از اقصی نقاط ایران خود را به پایتخت معنوی کشور رسانده‌اند تا در تشییع تاریخی با «رهبر شهید» هم‌نوا شوند. این حضور پرشور، چیزی فراتر از یک سفر ساده است؛ تجلی عمیق‌ترین پیوندهای قلبی و تجدید بیعتِ ملتی است که با اشک و حماسه به سوگ رهبر بزرگ خود نشسته‌اند. شهر، اکنون ردای میزبانی به تن کرده و قلب تپنده‌ ایران، بی‌قرار ورود مهمانانی است که برای ادای احترام، سختیِ راه را بر جان خریده‌اند و مشهد را به کانون جوشان عشق و ارادت بدل کرده‌اند.

در میانِ این موجِ محبت و ارادت، خادمانِ این مسیر نیز با روحیه‌ای جهادی، آستین‌های همت را برای میزبانیِ بی‌دریغ بالا زده‌اند. اینجا، «خدمت» معنایی آسمانی می‌یابد؛ از خادمانی که در موکب‌ها عاشقانه به زائران می‌رسند تا دستگاه‌هایی که با تمام توان، زیرساخت‌های رفاهی و سلامت را فراهم آورده‌اند تا زائر خسته از راه، دغدغه‌ای جز سوگواری نداشته باشد. این هم‌افزاییِ خالصانه میان دولت و ملت، صحنه‌ای بی‌بدیل از همدلیِ ملی است که در سایه‌ عنایات امام رئوف(ع)، برای تشییع باشکوه رهبر شهید شکل گرفته تا در خاطر تاریخ و در ذهن دلدادگان، به نیکی ثبت شود.

آماده‌باش کامل جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای تأمین کالاهای اساسی زائران

مجید جعفری، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد و قرارگاه ویژه تأمین کالاهای اساسی همزمان با برگزاری مراسم خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های دولتی، صنفی و لجستیکی استان برای تأمین اقلام اساسی، نظارت بر بازار و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران به کار گرفته شده است.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تشکیل ستاد ویژه تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در این ستاد، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده و مسئولیت جهاد کشاورزی در قالب کارگروه تأمین کالاهای اساسی تعریف شده است.

وی افزود: با توجه به مسئولیت ذاتی جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین اقلام اساسی از جمله آرد، روغن، برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ انجام شده و از ظرفیت ذخایر دولتی، بخش خصوصی و شبکه اصناف استان برای تأمین نیاز بازار استفاده شده است.

جعفری با بیان اینکه در صورت نیاز، ذخایر دولتی نیز وارد چرخه توزیع خواهد شد، تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی گزارش نشده و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل یک قرارگاه مرکزی و چهار مقر عملیاتی در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف هماهنگی، رصد بازار، ارتباط مستمر با شبکه توزیع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: از تمامی امکانات لجستیکی بخش کشاورزی از جمله خودروهای حمل، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای پشتیبانی و توزیع اقلام مورد نیاز استفاده شده تا روند خدمت‌رسانی با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود.

جعفری با اشاره به تشدید بازرسی‌ها و نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی جهاد کشاورزی در کنار دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند تا از هرگونه کمبود، احتکار یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: مدیران شهرستان‌ها نیز در قالب تیم‌های نظارتی در کنار ستاد استان حضور دارند و بازار به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا مردم و زائران هیچ‌گونه احساس کمبود یا نگرانی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای جهاد کشاورزی همواره در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی در کنار مردم حضور داشته‌اند، گفت: امروز نیز با روحیه جهادی، علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، از همه ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های پشتیبانی، لجستیک و خدمات برای خدمت به زائران و مجاوران استفاده می‌کنیم.

جعفری اظهار کرد: در صورت افزایش نیاز، علاوه بر ظرفیت‌های استان، از هشت استان دیگر نیز درخواست پشتیبانی شده تا بازار در آرامش کامل قرار داشته باشد و زائران و مردم بدون دغدغه در مراسم حضور یابند.

۲۱۵ اکیپ بازرسی و کنترل کامل مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های پروتئینی در خراسان رضوی

محمود جوادی‌نژاد، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه نظارت بر سلامت فرآورده‌های پروتئینی همزمان با مراسم تشییع خبر داد و اظهار کرد: ۲۱۵ اکیپ بازرسی در سراسر استان، با تمرکز بر مشهد و مسیرهای تردد زائران، بر کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها، مراکز عرضه و آشپزخانه‌های هیئات مذهبی نظارت مستمر دارند تا امنیت غذایی و سلامت مردم تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات این اداره‌کل برای تأمین امنیت غذایی در ایام مراسم تشییع، بیان کرد: حفظ سلامت جمعیت دامی، پایه تحقق امنیت غذایی است و دامپزشکی با اجرای برنامه‌های بهداشتی و نظارتی تلاش می‌کند فرآورده‌های پروتئینی سالم به دست مردم برسد.

وی افزود: دامپزشکی خراسان رضوی در چهار کمیته ستاد برگزاری مراسم از جمله کمیته تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار، بازرسی و نظارت و کمیته بهداشت عضویت دارد و مسئولیت تأمین سلامت فرآورده‌های پروتئینی را بر عهده گرفته است.

جوادی نژاد با بیان اینکه در نخستین گام، تمامی ۱۴ کشتارگاه صنعتی استان به صورت همزمان مورد بازرسی قرار گرفتند، ادامه داد: فرآیند کشتار، وضعیت بهداشتی و موجودی سردخانه‌ها به طور کامل کنترل شد. همچنین هفت کشتارگاه سنتی در شش شهرستان نیز تحت نظارت و بازرسی قرار گرفتند تا از سلامت گوشت مورد نیاز مردم اطمینان حاصل شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیئات مذهبی، آشپزخانه‌ها و مراکز توزیع غذا باید فرآورده‌های پروتئینی را فقط از مراکز مجاز تهیه کنند، گفت: این موضوع از طریق رسانه‌ها و همچنین ارتباط مستقیم با هیئات اطلاع‌رسانی شده و از دستگاه‌های نظارتی نیز درخواست شده است با عرضه گوشت خارج از شبکه و مراکز غیرمجاز برخورد کنند.

وی از استقرار ۲۱۵ اکیپ بازرسی در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۵۰ اکیپ در مشهد فعالیت می‌کنند و در چهار منطقه پیرامون حرم مطهر نیز بازرسان دامپزشکی به صورت سه شیفت هشت ساعته مستقر هستند.

جوادی نژاد خاطرنشان کرد: شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران از جمله قوچان، چناران و سایر شهرهای هدف، در اولویت اجرای طرح تشدید نظارت قرار دارند و بازرسی‌ها در این مناطق با حساسیت بیشتری انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی درباره احتمال افزایش تخلفات در ایام برگزاری مراسم نیز گفت: به دلیل افزایش حجم توزیع و مصرف مواد غذایی، نظارت‌ها نسبت به شرایط عادی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و تمامی سردخانه‌های استان به صورت روزانه رصد می‌شوند.

وی با توصیه به هیئات مذهبی و شهروندان تأکید کرد: مهم‌ترین اصل برای حفظ سلامت مردم، تهیه گوشت و سایر فرآورده‌های پروتئینی از مراکز دارای مجوز، برچسب بهداشتی، تاریخ مصرف و هویت مشخص است تا غذای نذری با اطمینان کامل در اختیار زائران و عزاداران قرار گیرد.

ذخایر خون خراسان رضوی برای مراسم تشییع در وضعیت مطلوب قرار دارد

سعید اصغریان، مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی کامل این سازمان برای پوشش نیازهای درمانی مراسم تشییع، اظهار کرد: ذخایر خون استان در سطح مطلوب قرار دارد و علاوه بر تأمین بانک خون بیمارستان‌های مسیر مراسم، در صورت نیاز امکان تأمین فوری فرآورده‌های خونی نیز فراهم است.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع در مشهد اظهار کرد: از هفته‌های گذشته جلسات متعددی با استانداری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان برگزار شد تا برای حضور گسترده زائران و هرگونه نیاز احتمالی، آمادگی کامل داشته باشیم.

وی افزود: ذخایر خونی استان در هفته گذشته در وضعیت مطلوب قرار داشت و علاوه بر آن، بانک خون تمامی بیمارستان‌های واقع در مسیر مراسم و همچنین بیمارستان‌های صحرایی و سیار پیش‌بینی‌شده نیز تأمین شده است. در صورت اعلام هرگونه نیاز نیز آمادگی داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز را ارسال کنیم.

اصغریان با دعوت از مردم برای مشارکت در اهدای خون گفت: با وجود شرایط مناسب ذخایر، از مردم و اهداکنندگان دعوت می‌کنیم با مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون، ما را در حفظ ذخایر مطلوب همه گروه‌های خونی یاری کنند.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به فعالیت مستمر مراکز انتقال خون تصریح کرد: با وجود تعطیلی برخی ادارات در روزهای اخیر، هیچ‌یک از پایگاه‌های انتقال خون استان تعطیل نبوده و خدمات اهدای خون به صورت کامل ادامه داشته است.

وی همچنین از همکاری استان‌های همجوار خبر داد و گفت: با همکاری سازمان انتقال خون و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان، ذخایر خونی استان نیز تقویت شده است که از همراهی مدیران و کارکنان این استان‌ها قدردانی می‌کنیم.

اصغریان با اشاره به استقبال گسترده مردم از اهدای خون در ماه‌های اخیر اظهار کرد: پس از حوادث و بحران‌های اخیر، به‌ویژه در مقاطع حساس، شاهد افزایش چشمگیر مراجعه مردم بودیم؛ به‌گونه‌ای که تعداد اهداکنندگان بار اول رشد قابل توجهی داشت و میزان مراجعه در برخی بازه‌های زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا دو و نیم برابر افزایش یافت.