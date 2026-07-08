مفتی جعفری لبنان: تشییع رهبر شهید، یک رویداد تاریخی در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در سخنرانی خود در تجمع مردمی برگزارشده از سوی حزب‌الله هم‌زمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، اعلام کرد که تشییع شهید سید علی خامنه ای یک رویداد تاریخی در منطقه است.

قبلان ادامه داد: ایران همواره لبنان را به‌عنوان یک اولویت مطلق در زمینه حاکمیت و منافع ملی در نظر گرفته است.

وی گفت: مرحله کنونی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است و نیازمند تعیین دقیق مواضع و گزینه‌های راهبردی است.

قبلان افزود: در چارچوب تعهد تاریخی خود به منافع و حاکمیت لبنان، به گزینه‌های شهید سید علی خامنه‌ای را نیز رعایت کرده ایم.

وی همچنین تأکید کرد: همه در جریان باشند که ساختار سیاسی لبنان و مشارکت ملی ما هرگز فدای ارتباط منطقه‌ای یا بین‌المللی ما نخواهد شد.

شیخ ماهر حمود: شهید خامنه‌ای در برابر قلدری آمریکا سر خم نکرد و از فلسطین دست نکشید

شیخ ماهر حمود نیز در این مراسم که همزمان با تشییع پیکر شهید انقلاب در عراق در حال برگزاری است، تصریح کرد: شهادت شهید سید علی خامنه‌ای شهادتی برای تاریخ است، پیروزی در راه است و اسرائیل پس از بیداری امت از میان خواهد رفت.

وی گفت: کسانی که تبلیغ می‌کنند مقاومت چیزی جز کشتار و ویرانی به همراه نداشته، بخشی از جنگ رسانه‌ای اسرائیل علیه ما هستند.

حمود همچنین درباره مواضع ولید جنبلاط در قبال «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی نیز گفت: سخنان جنبلاط درباره توافق چارچوب روشن و بلیغ است، ما آن را می‌پذیریم و این موضع به اتخاذ یک موضع ملی مستحکم کمک می‌کند.