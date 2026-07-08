به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش شامگاه چهارشنبه در جمع نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) قم، با انتقاد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ملت ایران، اظهار کرد: توهینهای رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده عصبانیت و شکست او در تحقق اهداف سیاسی و رسانهای خود است.
وی با بیان اینکه سفر ترامپ به منطقه همزمان با مراسم عظیم تشییع رهبر شهید با هدف تحتالشعاع قرار دادن این رویداد تاریخی انجام شد، افزود: عظمت و حضور کمنظیر مردم در آیین تشییع، این برنامهریزی را ناکام گذاشت و این مراسم همچنان در صدر توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در ایران و دیگر کشورهای منطقه در مراسمهای مرتبط با رهبر شهید، این استقبال را نشانهای از عمق نفوذ و جایگاه انقلاب اسلامی در میان ملتهای منطقه دانست و تصریح کرد: این حضور مردمی با هیچگونه اجبار و تحمیلی شکل نگرفته، بلکه برخاسته از باور و علاقه ملتها به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین روانبخش با اشاره به رفتارهای آمریکا پس از ناکامی در عرصه رسانهای، گفت: وقتی اهداف سیاسی آنان محقق نشد، مسیر تهدید، فشار و توهین را در پیش گرفتند، اما این اقدامات نمیتواند اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با انتقاد از بدعهدیهای مکرر آمریکا در توافقات، اظهار داشت: امروز که آمریکا تعهدات خود را نقض کرده، از جمله در موضوع فروش نفت، جمهوری اسلامی نیز نباید در برابر این رفتارها منفعل باشد و باید متناسب با اقدامات طرف مقابل تصمیمگیری کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آمریکا همواره تلاش میکند از موضع برتر با ملت ایران سخن بگوید، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی نباید این رویکرد را بپذیرد و باید با اقتدار از حقوق ملت دفاع کنند.
حجتالاسلام والمسلمین روانبخش با استناد به آموزههای قرآن کریم و سیره بنیانگذار انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: نگاه الهی، رمز ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهاست و تجربه نشان داده است که عقبنشینی در برابر دشمن، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه زمینه زیادهخواهی بیشتر را فراهم میسازد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور در تصمیمگیریهای خود با تکیه بر روحیه مقاومت، عزت ملی و اعتماد به وعدههای الهی، از حقوق ملت ایران با قاطعیت دفاع کنند.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه ملت ایران، گفت: توهینهای وی ناشی از استیصال و شکست در تحقق اهداف سیاسی و رسانهای آمریکا است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش شامگاه چهارشنبه در جمع نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) قم، با انتقاد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ملت ایران، اظهار کرد: توهینهای رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده عصبانیت و شکست او در تحقق اهداف سیاسی و رسانهای خود است.
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