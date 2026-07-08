https://mehrnews.com/x3cwGr ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۵ کد مطلب 6882854 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۵ تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهب شهید انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس چهارشنبه شب در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6882854 کپی شد مطالب مرتبط محورهای خراسان جنوبی، مسیر دلدادگی؛ موکبها در خدمت عاشقان رهبر شهید بسیج ۲۰۰ تیم امدادی اصفهان برای خدمترسانی به زائران؛ استقرار ۵۲ موکب از خراسان شمالی تا مشهد؛ روایت موکبهای بدرقه رهبر شهید خیابان امام رضا(ع) مشهد میعادگان عاشقان سیدعلی خامنهای استقرار چهار موکب از مرکزی در مشهد مقدس برای خدمترسانی به زائران برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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