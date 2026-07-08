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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۵

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهب شهید انقلاب

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهب شهید انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس چهارشنبه شب در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6882854

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