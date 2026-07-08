استان های کربلا و المثنی فردا برای تشییع رهبر شهید انقلاب تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «شفق نیوز»، نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دلیل ادامه حضور میلیونی در استان برای استقبال و شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران، فردا پنجشنبه تعطیل رسمی اعلام می‌شود.

همچنین مهند العتابی، استاندار مثنی عراق نیز در بیانیه‌ای جداگانه با اعلام تعطیلی رسمی در این استان تأکید کرد که این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت برای شهروندان استان برای شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در استان کربلا اتخاذ شده است.