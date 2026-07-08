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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۰ تیرماه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، با توجه به ابلاغیه های قبلی، امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۰ تیر ماه در سراسر کشور بصورت حضوری آغاز خواهد شد.

در همین راستا با توجه به انتشار اخباری مبنی بر امکان استفاده از گوشی تلفن همراه در سر جلسه امتحان به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، مطابق بخشنامه ۰۴/۲۳۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ استفاده از هوش مصنوعی برای دانشجویان دکتری تخصصی بلامانع است و لذا برای این دسته از دانشجویان امکان استفاده از تلفن همراه در سر جلسه آزمون وجود دارد.

درخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد براساس نظر استاد درس، آزمون می تواند بصورت کتاب بسته و یا کتاب باز برگزار شود.

کد مطلب 6882933

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