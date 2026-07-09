حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «نامه‌ای به رهبر شهیدم» همزمان با اجرای سراسری آن در کشور، در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان آغاز شده و اعضای کودک و نوجوان می‌توانند با نگارش نامه، دل‌نوشته و متون ادبی در آن مشارکت کنند.

وی افزود: این پویش با محوریت واحد آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه‌ای برای تقویت روحیه خلاقیت، ابراز احساسات و آشنایی نسل جدید با مفاهیم ایثار، فداکاری و آرمان‌های شهدا فراهم کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان بیان کرد: کودکان و نوجوانان در این پویش، با زبان قلم، پیوند عاطفی و نگاه خود را نسبت به رهبر شهید و ارزش‌های والای شهادت به تصویر می‌کشند.

گوهری با اشاره به زمان‌بندی این رویداد گفت: مهلت ارسال آثار از ۱۴ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و آثار برگزیده همزمان با ایام اربعین حسینی، ۱۳ مردادماه، معرفی و از صاحبان آنها تقدیر خواهد شد.

وی از اعضا و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور فعال در این پویش، در خلق آثار ادبی مشارکت کرده و پیام ارادت و وفاداری خود را به رهبر شهید و آرمان‌های شهدا به زبان هنر و ادبیات بیان کنند.