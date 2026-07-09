پشتیبانی ناوگان اتوبوسرانی مشهد از مسافران خط یک قطار شهری

محسن شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» و ایجاد محدودیت در ارائه خدمات خط یک قطارشهری مشهد از ایستگاه پارک ملت، سازمان اتوبوسرانی مشهد با تقویت ناوگان پشتیبان، نسبت به جابه‌جایی و خدمت‌رسانی به مسافران اقدام کرد.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: به منظور کاهش مشکلات ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده در این مسیر و تسهیل تردد شهروندان، اتوبوس‌های پشتیبان در محل مستقر شدند و خدمات حمل‌ونقل جایگزین را به مسافران ارائه کردند.



وی بیان کرد: این اقدام با هدف حفظ تداوم خدمات حمل‌ونقل عمومی، مدیریت سفرهای شهری و رفاه شهروندان در روز برگزاری این مراسم انجام شده است.