به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره سه حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در مارس گذشته شد که به شهادت ۲۴ غیرنظامی انجامیده است.

این سازمان اعلام کرد سه حمله هوایی رژیم صهیونیستی که در نتیجه آن ۲۴ غیرنظامی از جمله ۱۲ کودک شهید شدند و خانواده‌هایی به ‌طور کامل از بین رفتند، باید به‌ عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق قرار گیرد.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، این حملات منازل مسکونی در شهرهای صور و النبطیه و روستای ارکی در نزدیکی شهر صیدا را در فاصله ۶ تا ۱۳ مارس گذشته هدف قرار داده است.

این در حالی است که مواضع سران رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که این رژیم بر خلاف تعهدات خود در توافق چارچوب و در تناقض با تعهدات و تضمین‌های آمریکا در روند مذاکرات با ایران، تلاش دارد اشغالگری خود در جنوب لبنان را تداوم بخشد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اسرائیل از لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد، اعلام کردند: ما برای ورود به لبنان از هیچ طرفی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در لبنان نیز نیازی به اجازه کسی نداریم.