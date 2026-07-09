به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت النشره، در حالی که منابع لبنانی از سفر قریب الوقوع جوزف عون به واشنگتن خبر داده‌اند، امروز عون میزبان میشل عیسی، سفیر ایالات متحده در بیروت بود. دو طرف در مورد این سفر و اوضاع فعلی لبنان و منطقه گفتگو کردند.

جوزف عون در این دیدار بر لزوم تثبیت آتش بس در جنوب لبنان و فشار بر اسرائیل برای توقف حملات خود و پایبندی به توافق چارچوب منعقد شده در واشنگتن تاکید کرد.

رئیس جمهور لبنان با سفیر آمریکا درباره تداوم حملات صهیونیست‌ها به شهرها و روستاهای لبنانی و تخریب مناطق مرزی و اشغالی لبنان گفتگو و بر لزوم توقف این تجاوزات تاکید کرد.

سفیر آمریکا بعد از این دیدار گفت که سفر جوزف عون به واشنگتن در این برهه زمانی خاص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشان دهنده میزان توجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به اوضاع لبنان است.

وی در مورد جلسه آینده میان هیئت‌های مذاکره کننده لبنانی و اسرائیلی در ۱۴ و ۱۵ جولای در رم، پایتخت ایتالیا گفت که انتقال جلسه به رم صرفاً به دلایل فنی و برای تسهیل رفت و آمد سفرا و اعضای هیئت‌ها بوده است.

میشل عیسی اظهار داشت که نشست رم ماهیت سازمانی و اجرایی دارد و بر توافق چارچوب به ویژه در مورد تشکیل گروه‌های کاری تخصصی که وظیفه اجرای ترتیبات توافق شده در واشنگتن را بر عهده دارند، متمرکز است. این ترتیبات بسته به موضوعات مورد بحث ممکن است نیاز به تخصص حقوقی یا فنی داشته باشند.

سفیر آمریکا در لبنان گفت: آنچه که در رم برگزار خواهد شد، ادامه توافق چارچوب در واشنگتن است و چندین جلسه دیگر در پایتخت ایتالیایی و مکان‌های دیگر برای پیگیری اجرای این توافق طبق مراحل مشخص برگزار می‌گردد.

وی افزود که یک هیئت نظامی آمریکایی ظرف چند روز آینده برای هماهنگی و تعیین ساز و کار اجرای کار در مناطق آزمایشی مشخص شده در توافق میان دولت لبنان و اسرائیل وارد بیروت خواهد شد؛ زیرا جلوگیری از هرگونه خلأ بعد از خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق ضروری است.

میشل عیسی امروز همچنین با نواف سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرده و در خصوص بندهای مربوط به توافق چهارچوب به ویژه آغاز عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق آزمایشی جهت استقرار ارتش لبنان رایزنی کرد.

این اظهارات سفیر آمریکا و سفر قریب الوقوع جوزف عون به واشنگتن و نیز تداوم مذاکرات مستقیم میان هیئت دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، در حالی است که اشغالگران صهیونیست با گذشت چند هفته از امضای توافق با دولت لبنان، همچنان به تجاوزات وحشیانه و اشغالگری در خاک لبنان ادامه می‌دهند.

مفاد توافقی که لبنانی‌ها آن را توافق ننگ و تسلیم می‌دانند، به گونه‌ای است که تجاوزات و اشغالگری‌های صهیونیست‌ها در خاک لبنان را توجیه می‌کند و به آن مشروعیت می‌دهد و به همین دلیل بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از انعقاد این توافق ذوق زده شد.

اما مقاومت اسلامی لبنان به رهبری حزب الله در کنار نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان موضعی شرافتمندانه در برابر این توافق شرم آور اتخاذ و تاکید کرده که نه مذاکرات مستقیم و نه توافق به اصطلاح چارچوب میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و این توافق هرگز اجرا نخواهد شد؛ این چیزی است که خود صهیونیست‌ها هم به آن اذعان دارند و رسانه‌های عبری تاکید کرده‌اند که حزب الله اجازه اجرای توافق چارچوب را نمی‌دهد و این توافق همچون جوهری روی کاغذ باقی خواهد ماند.