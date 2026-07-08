اصرار رئیس جمهور لبنان بر مذاکره با دشمن اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: من مسیر مذاکره را انتخاب کردم زیرا در شرایطی که کشورم بخاطر منافع کشوری دیگر به سوی پرتگاه برده میشود، نمیتوانم تماشاگر باقی بمانم!
وی گفت: من باید کاری میکردم که ویرانگری و نسل کشی اسرائیل را متوقف کند، به کشته شدن لبنانیها و تخریب روستاها پایان دهد و در نهایت نیز موجب پایان اشغالگری شود.
عون مدعی شد که این اقدام او با حمایت اکثر لبنانیها از جمله شیعیان مواجه شد که بیشترین هزینه را به علت جنگ در جنوب متحمل شدهاند.
وی در ادامه افزود: انتظار دارم سفر آینده من به واشنگتن و دیدارم با دونالد ترامپ، نتایج مثبتی برای لبنان داشته باشد. این سفر بیانگر توجه بیسابقه آمریکا به لبنان و حمایت این کشور از یافتن راه حلی دائمی برای پایان تجاوزات اسرائیل به لبنان و برقراری صلح در سراسر خاورمیانه است.
این موضع گیری در حالی است که رژیم صهیونیستی به حملات خود به مناطق جنوب لبنان و ویرانگری ادامه می دهد.
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