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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

هشدار فراکسیون حزب‌الله نسبت به تبعات توافق با رژیم صهیونیستی

هشدار فراکسیون حزب‌الله نسبت به تبعات توافق با رژیم صهیونیستی

فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله لبنان نسبت به پیامدهای توافق امضا شده میان دولت غربگرای این کشور و رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله تاکید کرد که توافق چارچوب امضا شده میان دولت لبنان و اشغالگران صهیونیست نقض قانون اساسی این کشور و زیر پا گذاشتن منافع ملی به شمار می رود.

این فراکسیون نسبت به تبعات توافق مذکور علیه لبنان و حاکمیت این کشور هشدار داد.

فراکسیون پارلمانی حزب الله اضافه کرد: از مقامات لبنانی می خواهیم این توافقنامه را کنار گذاشته و آن را باطل اعلام کنند. اشغالگران صهیونیست از این توافقنامه سوء استفاده می کنند تا بدین وسیله نفوذ خود را گسترش داده و دست به تجاوزات بیشتری بزنند. ما خواهان اقدامات مردمی و بین المللی برای اعمال فشار بر اشغالگران با هدف توقف عملیات تخریب خانه ها و روستاهای جنوبی هستیم.

کد مطلب 6883496

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