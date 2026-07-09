به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله تاکید کرد که توافق چارچوب امضا شده میان دولت لبنان و اشغالگران صهیونیست نقض قانون اساسی این کشور و زیر پا گذاشتن منافع ملی به شمار می رود.

این فراکسیون نسبت به تبعات توافق مذکور علیه لبنان و حاکمیت این کشور هشدار داد.

فراکسیون پارلمانی حزب الله اضافه کرد: از مقامات لبنانی می خواهیم این توافقنامه را کنار گذاشته و آن را باطل اعلام کنند. اشغالگران صهیونیست از این توافقنامه سوء استفاده می کنند تا بدین وسیله نفوذ خود را گسترش داده و دست به تجاوزات بیشتری بزنند. ما خواهان اقدامات مردمی و بین المللی برای اعمال فشار بر اشغالگران با هدف توقف عملیات تخریب خانه ها و روستاهای جنوبی هستیم.