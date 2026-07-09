معرفی نامزدهای امی ۲۰۲۶؛ سریال پزشکی «پیت» پیشتاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سریال پزشکی «پیت» که مجموعه موفق اچ‌بی‌او مکس است و پیش از این جایزه امی در بخش درام را برده، این بار با کسب ۲۵ نامزدی، از جمله در بخش بهترین درام و ۱۳ نامزدی در بخش‌های بازیگری (با نامزدی ستاره سریال، نوآ وایل در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول) در صدر تمام برنامه‌های تلویزیونی آمریکا قرار گرفت. به این ترتیب این سریال تقریباً ۲ برابر سال پیش که ۱۳ نامزدی کسب کرده بود، پیش رفت.

پس از «پیت»، سریال موفق دیگری از اچ‌بی‌او مکس، یعنی «هک‌»، با فاصله کمی جای گرفت و برای فصل پنجم خود ۲۴ نامزدی کسب کرد که بیشترین نامزدی برای یک کمدی تاکنون است. «هک‌» به این ترتیب موفق شد تا ۲ سریال «خرس» و «استودیو» را که هر یک ۲۳ نامزدی کسب کرده بودند، شکست دهد. جین اسمارت ستاره سریال، اکنون در آستانه کسب پنجمین جایزه امی خود برای این سریال و هشتمین جایزه کلی خود است که او را در کنار بازیگرانی قرار می‌دهد که بیشترین جوایز امی را کسب کرده‌اند.

«خلیج بیوه» کمدی ترسناک اپل تی‌وی که در اواخر فصل با افزایش قابل توجه مخاطبان روبه‌رو شد، ۱۹ نامزدی کسب کرد. همچنین در اپل تی‌وی، «پلوریبوس»، درامی جدید و پیچیده با ۱۸ نامزدی، موفق ظاهر شد.

در میان شبکه‌های تلویزیونی، بیشترین تعداد نامزدی به برنامه «شنبه شب زنده» از شبکه NBC رسید که ۱۱ نامزدی کسب کرد.

به این ترتیب شبکه اچ‌بی‌او مکس با ۱۲۲ نامزدی در برابر ۱۴۲ نامزدی سال پیش شبکه دیسکاوری وارنر برادرز (که رکورد جدیدی کسب کرده بود) امسال با اختلاف زیادی در صدر جدول قرار گرفت.

از جمله بخش‌های اصلی هفتاد و هشتمین دوره جوایز امی، بخش سریال درام است که در آن «دیپلمات» (نتفلیکس)، «عصر طلایی» (اچ‌بی‌او مکس)، «شوالیه هفت پادشاهی» (اچ‌بی‌او مکس)، «بهشت» (هولو)، «پیت» (اچ‌بی‌او مکس)، «پلوریبوس» (اپل تی‌وی)، «اسب‌های آرام» (اپل تی‌وی) و «دوستان و همسایگان شما» (اپل تی‌وی) با هم رقابت می‌کنند.

در بخش سریال کمدی نیز مدعیان شامل «مدرسه ابتدایی ابوت» (ای‌بی‌سی)، «خرس» (اف‌ایکس)، «هک‌» (اچ‌بی‌او مکس)، «مارگو مشکلات مالی دارد (اپل تی وی)، «هیچ‌کس این را نمی‌خواهد» (نتفلیکس)، «فقط قتل‌ها در ساختمان» (هولو)، «کوچک شدن» (اپل تی وی) و «خلیج بیوه» (اپل تی وی) می‌شود.

در بخش بازیگر مرد نقش اول در سریال درام استرلینگ کی.براون برای «بهشت»، گری اولدمن برای «اسب‌های آرام»، مارک رافالو برای «وظیفه»، روفوس سیول برای «دیپلمات» و نوآ وایل برای «پیت» با هم رقابت می کنند و نامزدهای بازیگر زن نقش اول سریال درام شامل کری کون برای «عصر طلایی»، چیس اینفینیتی برای «وصیت‌ها»، کری راسل برای «دیپلمات»، ریا سیهورن برای «پلوریبوس» و زندایا برای «سرخوشی» نامزد شده‌اند.

در بخش سریال کمدی نامزدهای بازیگری مرد نقش اول شامل یحیی عبدالمتین دوم برای «مرد شگفت‌انگیز»، استیو کارل برای «خروس»، متیو ریس برای «خلیج بیوه‌ها»، جیسون سیگل برای «کوچک شدن»، مارتین شورت برای «فقط قتل‌های ساختمان» هستند و نامزدهای بازیگر زن نقش اول شامل کوئینتا برانسون برای «ابتدایی ابوت»، آیو ادبری برای «خرس»، ال فانینگ برای «مارگو مشکلات مالی دارد»، لیزا کودرو برای «بازگشت» و جین اسمارت برای «هک‌» می‌شود.

از دیگر چهره‌های سینمایی که نامزد بخش بازیگری شده‌اند می‌توان از سالی فیلد، کری مولیگان، ریز احمد، جیسون بیتمن، اسکار آیزاک، کلمن دومینگو، هریسون فورد، میشل فایفر و داکوتا فانینگ نام برد.

امسال، ۵۵۵ برنامه در ۱۴ بخش برنامه با هم رقابت کردند که ۷.۵ درصد کمتر از ۶۰۰ شرکت‌کننده سال پیش است و شامل ۱۱۰ درام، ۷۱ کمدی، ۳۱ سریال کوتاه/گلچین، ۳۴ فیلم، ۱۸ سریال متنوع و ۴۵ نمایش رئالیتی است.

مراسم اهدای جوایز امی دوشنبه، ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) برگزار می شود و اجرای مراسم امی امسال را ماریسکا هارگیتای تهیه‌کننده و بازیگر «نظم و قانون» برعهده دارد. این اولین بار در ۱۵ سال اخیر است که یک زن مجری این برنامه می‌شود.