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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

عاملان نزاع و درگیری در فومن دستگیر شدند

عاملان نزاع و درگیری در فومن دستگیر شدند

فومن- فرمانده انتظامی فومن از دستگیری عاملان نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عاشوری در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یه فقره درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به تیراندازی در شهرستان فومن، بلافاصله ماموران انتظامی این شهرستان در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران با حضور به موقع در محل، 3 عامل اصلی نزاع را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فومن در ادامه بیان داشت: در بازرسی اولیه از متهمان یک قبضه سلاح شکاری بکار رفته در نزاع و درگیری کشف شد.

سرهنگ حسین عاشوری در پایان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند،خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قاطع با اقدامات هنجارشکنانه به طور ویژه و همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6883203

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