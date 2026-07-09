اخلاص، شجاعت و توکل رمز اقتدار ایران دربرابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی ظهر پنجشنبه در مراسم سوگواری رهبر شهید در شهرستان مشگینشهر، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، شجاعت و اقتدار، معادلات سیاسی و نظامی جهان را بر هم زده و دشمنانی که خود را قدرت بلامنازع دنیا میدانستند، در برابر اراده ملت ایران دچار شکست و سردرگمی شدند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ هر زمان از عزت، شرف و استقلال خود دفاع کرده، سربلند و پیروز بوده است، افزود: رهبر شهید با شجاعتی مثالزدنی حتی یک لحظه در برابر تهدیدهای دشمنان دچار تردید و هراس نشد و با اقتدار مسیر مقاومت را ادامه داد.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل با اشاره به استقرار تجهیزات و ناوهای نظامی آمریکا در منطقه گفت: آمریکا همواره با تکیه بر تهدید و نمایش قدرت اهداف خود را پیش برده بود، اما هیچ کشوری تصور نمیکرد جمهوری اسلامی ایران با چنین صلابت و اقتداری پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد و معادلات دشمن را بر هم بزند.
آیتالله عاملی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، تصریح کرد: تجربه نشان داد که هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه سازش است و همین باور، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت.
وی روحیه حماسی و شجاعت رهبر شهید را برخاسته از ایمان عمیق، توکل به خداوند و برخورداری از نفس مطمئنه دانست و افزود: کسی که تمام وجودش سرشار از توحید و اعتماد به پروردگار باشد، در برابر هیچ قدرتی احساس ضعف و ترس نخواهد کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، این نبرد را نماد شکست راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: دشمنان ملت ایران در میدان نبرد نتوانستند در برابر اراده مردم ایران بایستند و به همین دلیل زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار دادند که این اقدام چیزی جز نشانه ضعف و استیصال آنان نیست.
وی همچنین از همراهی برخی دولتهای عربی با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود: برخی کشورها با در اختیار قرار دادن امکانات و پایگاههای خود به دشمنان اسلام، برخلاف ادعاهایشان در کنار جبهه استکبار قرار گرفتند.
آیتالله عاملی با توصیف رئیسجمهور آمریکا به عنوان فردی غیرقابل اعتماد، تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، روحیه آزادگی و مقاومت، هرگز در برابر زورگویی دشمنان سر تعظیم فرود نخواهد آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت رهبر شهید گفت: این شهید بزرگوار عزت و غرور مسلمانان را احیا کرد و با اخلاص، شجاعت و ایستادگی، عزتی دوباره به جهان اسلام بخشید؛ عزتی که سالها مورد هجمه دشمنان قرار گرفته بود.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در تقویت توان دفاعی کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت دوراندیشی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، توانسته است صنایع دفاعی خود را به سطحی از اقتدار برساند که در برابر قدرتهای بزرگ جهان با صلابت بایستد.
آیتالله عاملی در پایان خاطرنشان کرد: اخلاص، ایمان و خدمت خالصانه رهبر شهید به اسلام، انقلاب و ملت ایران موجب شد یاد و نام او برای همیشه در قلب مردم ماندگار بماند و دشمنان نیز بیش از پیش طعم ذلت و شکست را بچشند.
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