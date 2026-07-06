https://mehrnews.com/x3cvRv ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹ کد مطلب 6880897 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹ پیاده روی جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در بیله سوار بیله سوار- آیین جاماندگان تشییع رهبر شهید امت، در شهرستان بیله سوار با حضور پرشور مرزاداران این شهر برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6880897 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت جوی اردبیل آرام و بدون بارندگی خواهد بود محبی: ۱۹ استاد دانشگاه محقق اردبیلی در جایگاه جهانی قرار گرفتند اجتماع عظیم تاسوعای حسینی در اردبیل با حضور ۵ مداح عاشورایی مقاومت غزه به یک الگو در سطح جهان تبدیل شد پارس آباد؛ صحنه حماسه حضور و وفاداری به امام شهید خروش مرزداران پارس آباد در وفاداری به امام شهید تکرار بیعت مردم ولایتمدار بیله سوار در شب صد و بیست و هفتم موج صد و بیست و هفتم حماسه حضور مردم اردبیل روایت اشک از آستان سیدصدرالدین تا پایتخت؛ اردبیل در مسیر آخرین بدرقه برچسبها اردبیل رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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