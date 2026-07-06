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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

پیاده روی جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در بیله سوار

پیاده روی جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در بیله سوار

بیله سوار- آیین جاماندگان تشییع رهبر شهید امت، در شهرستان بیله سوار با حضور پرشور مرزاداران این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6880897

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