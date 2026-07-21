به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین علوی اظهارکرد: با تلاش کارکنان شعبه ۵ شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل، پروندهای با موضوع خلع ید ملک مشاع که میان زن و شوهری مطلقه پس از ۲۴ سال جدایی مطرح شده بود، با صلح و سازش به سرانجام رسید.
وی افزود: این زوج برای رسیدگی و حل اختلاف مربوط به پرونده خلع ید ملک مشاع به شعبه ۵ شورای حل اختلاف مراجعه کرده بودند. در جریان رسیدگی و تلاش اعضای شورا برای ایجاد صلح و سازش، مشخص شد که این زن و مرد ۲۴ سال پیش از یکدیگر جدا شدهاند و طی این سالها هیچیک ازدواج مجدد نداشتهاند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: اعضای شورای حل اختلاف با گفتوگو، مشاوره و ایجاد زمینه تفاهم، موفق شدند ضمن حل اختلاف حقوقی، زمینه آشتی و بازگشت این زوج به زندگی مشترک را نیز فراهم کنند و این زوج به عشق حضرت امام حسین (علیهالسلام) تصمیم به آغاز دوباره زندگی مشترک گرفتند.
وی با تقدیر از تلاش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، خاطرنشان کرد: بنا به تأکید رئیس دادگستری کل استان اردبیل، در رسیدگی به پروندههای خانوادگی، بهویژه پروندههایی که امکان ایجاد صلح و سازش در آنها وجود دارد، حساسیت ویژهای اعمال میشود و همکاران شورای حل اختلاف با بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو و میانجیگری، تمام تلاش خود را برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی به کار میگیرند.
نظر شما