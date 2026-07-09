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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا مشهد ساعتی قبل از شروع مراسم تدفین

سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا مشهد ساعتی قبل از شروع مراسم تدفین

مشهد- خبرنگار مهر از سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا مشهد ساعتی قبل از شروع مراسم تدفین رهبر شهید خبر می دهد.

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کد مطلب 6883242

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