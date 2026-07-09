https://mehrnews.com/x3cwQm ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ کد مطلب 6883242 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا مشهد ساعتی قبل از شروع مراسم تدفین مشهد- خبرنگار مهر از سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا مشهد ساعتی قبل از شروع مراسم تدفین رهبر شهید خبر می دهد. دریافت 5 MB کد مطلب 6883242 کپی شد مطالب مرتبط برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم(ص) حضور زائران پاکستانی در مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی مردم ایران از رهبر شهید؛ روایتی از یک بدرقه ماندگار خیل عظیم زائران در متروی مشهد؛ آخرین ایستگاه پیش از مراسم تشییع برچسبها مشهد رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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