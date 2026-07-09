https://mehrnews.com/x3cwQv ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰ کد مطلب 6883249 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰ حال و هوای خیابان امام رضا مشهد قبل تشییع رهبر شهید ایران مشهد- در این فیلم، حال و هوای خیابان امام رضا مشهد قبل تشییع رهبر شهید ایران را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6883249 کپی شد مطالب مرتبط برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد تصاویری از تشییع پیکر مطهر جانباز شهید در مشهد وداع مردم مشهد با پیکر شهید امنیت در نود و یکمین اجتماع شبانه برچسبها مشهد تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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