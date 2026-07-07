برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد

جاوید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برافراشته شدن پرچم «یا لثارات الحسین (ع)» به نشانه خونخواهی در میدان بیت‌المقدس این شهر، در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، همزمان با آیین تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر رهبر شهید مسلمانان جهان، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، خبر داد.

معاون شهردار مشهد بیان کرد: این پرچم با ارتفاعی حدود ۱۴ متر، شب قبل از مراسم تدفین و با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور مشهد نصب و برافراشته خواهد شد تا پیام خونخواهی و تظلم‌خواهی امت اسلامی را به گوش جهانیان برساند.

وی تأکید کرد: این نماد عاشورایی و انقلابی، فریاد رسای تمامی آزادی‌خواهان، حق‌طلبان و عدالت‌جویان جهان برای انتقام خون پاک رهبر شهید است و بار دیگر عهد و پیمان امت اسلامی با آرمان‌های والای اهل بیت (ع) و نهضت حسینی را تجدید می‌کند.

کیانی خاطرنشان کرد: میدان بیت‌المقدس مشهد، به عنوان یکی از نمادین‌ترین میادین این شهر، درشب قبل از تدفین میزبان دلدادگانی خواهد بود که با حضور خود، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی را رقم خواهند زد.