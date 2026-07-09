  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در اختیار مراجع اجرایی است

تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در اختیار مراجع اجرایی است

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در چارچوب قوانین، در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متولی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در چارچوب قوانین، در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متولی است.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
با توجه به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، به اطلاع دانش‌آموزان، داوطلبان و خانواده‌های گرامی می‌رساند؛ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری (کنکور)، بر اساس چارچوب قانونی، در صلاحیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی متولی است.

بر این اساس، تصمیم‌گیری‌های اجراییِ امتحانات نهایی بر عهده «وزارت آموزش و پرورش» و تعیین زمان کنکور بر عهده «سازمان سنجش آموزش کشور» است. شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن سیاست‌گذاری کلان داشته و برنامه‌ریزی‌های عملیاتیِ این موضوعات، به مراجع تخصصی واگذار شده است.

کد مطلب 6883290
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها