اطلاعیه مهم در خصوص محدودیت ترافیکی شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک مشهد، به دلیل حجم بالای تردد، هم‌اکنون محورهای زیر با محدودیت و ترافیک سنگین مواجه هستند:



- میدان بسیج به سمت حرم مطهر

- میدان شهدای گوهرشاد در طول خیابان نواب صفوی

- میدان شهید گمنام به سمت حرم مطهر

- تقاطع طبرسی–مجلسی تا حرم مطهر

- چهارراه بیسیم به سمت میدان بسیج

- تقاطع کوشش–فداییان به سمت میدان بسیج

- میدان غدیر به سمت جمهوری اسلامی

- میدان شهدا به سمت حرم مطهر

- میدان توحید به سمت میدان شهدا

- میدان ابوطالب به سمت حرعاملی

- تقاطع چمن–شیرودی به سمت تقاطع چمن–مصلی

- تقاطع قاضی طباطبایی به سمت بلوار شهید قرنی

- میدان فجر به سمت طبرسی

- میدان فردوسی به سمت تقاطع خیام–فردوسی

- میدان راه‌آهن به سمت تقاطع شهید گمنام

- تقاطع مصلی–۲۲ بهمن به سمت حرم مطهر



مرکز کنترل ترافیک مشهد از رانندگان خواسته است تا حد امکان از تردد در این مسیرها خودداری کرده و برای کاهش بار ترافیکی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.