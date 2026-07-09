اطلاعیه مهم در خصوص محدودیت ترافیکی شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک مشهد، به دلیل حجم بالای تردد، هماکنون محورهای زیر با محدودیت و ترافیک سنگین مواجه هستند:
- میدان بسیج به سمت حرم مطهر
- میدان شهدای گوهرشاد در طول خیابان نواب صفوی
- میدان شهید گمنام به سمت حرم مطهر
- تقاطع طبرسی–مجلسی تا حرم مطهر
- چهارراه بیسیم به سمت میدان بسیج
- تقاطع کوشش–فداییان به سمت میدان بسیج
- میدان غدیر به سمت جمهوری اسلامی
- میدان شهدا به سمت حرم مطهر
- میدان توحید به سمت میدان شهدا
- میدان ابوطالب به سمت حرعاملی
- تقاطع چمن–شیرودی به سمت تقاطع چمن–مصلی
- تقاطع قاضی طباطبایی به سمت بلوار شهید قرنی
- میدان فجر به سمت طبرسی
- میدان فردوسی به سمت تقاطع خیام–فردوسی
- میدان راهآهن به سمت تقاطع شهید گمنام
- تقاطع مصلی–۲۲ بهمن به سمت حرم مطهر
مرکز کنترل ترافیک مشهد از رانندگان خواسته است تا حد امکان از تردد در این مسیرها خودداری کرده و برای کاهش بار ترافیکی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
مشهد- مرکز کنترل ترافیک مشهد در پی ترافیک در مرکز شهر مشهد اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک مشهد، به دلیل حجم بالای تردد، هماکنون محورهای زیر با محدودیت و ترافیک سنگین مواجه هستند:
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