رویکرد اداره کل بازرسی حمایت از مدیران برای اجرای صحیح قوانین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد ده‌ده‌جانی در بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی، فضاهای آموزشی و بخش‌های پژوهشی دانشگاه زنجان، اظهار داشت: هدف ما از حضور در دانشگاه زنجان، شناسایی گلوگاه‌های احتمالی و ارائه راهکارهای کارشناسی برای پیشگیری از چالش‌هاست.

وی گفت: ما معتقدیم با شناسایی به‌موقع مسائل می‌توان بهره‌وری و سرعت روند خدمت‌رسانی را به طور قابل‌توجهی افزایش داد.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به جایگاه نخبگانی دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه‌ها بازوی فکری و علمی استان هستند و تعامل سازنده میان سازمان بازرسی و بدنه علمی دانشگاه، نه‌تنها به رفع موانع پیش‌روی دانشگاه کمک می‌کند بلکه می‌تواند به ایجاد راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل کلان استان منجر شود.

ده‌ده‌جانی با تأکید بر استمرار این جلسات تعاملی، آمادگی بازرسی کل استان را برای همراهی قانونی و تسهیل مسیر توسعه دانشگاه زنجان اعلام کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید برای بهبود فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود شد.