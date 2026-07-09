حضور فیزیکی در منطقه ویژه پتروشیمی به ۳۰ درصد محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به نقض آتشبس توسط دشمن و اعلام آمادهباش ۱۰۰ درصدی سازمان پدافند غیرعامل، نحوه فعالیت کارکنان شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه از بیستم تیرماه تا اطلاع ثانوی تغییر یافت.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مصوبه فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ساعت کاری نیروهای روزکار از هشت تا ۱۴ تعیین شده است و حضور فیزیکی این کارکنان حداکثر تا سقف ۳۰ درصد مجاز خواهد بود و سایر کارکنان باید وظایف خود را بهصورت دورکاری انجام دهند.
در ادامه اطلاعیه آمده است: فعالیت گروههای نوبتکار و عملیاتی بدون هیچگونه تغییری و مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت. همچنین تمامی طرحها و پروژههای مستقر در منطقه موظف به رعایت سقف سی درصد حضور نیروها هستند و اجرای پروژههای آواربرداری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پایان از تمامی شرکتهای مستقر در منطقه خواست ضمن اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی، در شرایط اضطراری هماهنگیهای لازم را با مرکز مدیریت بحران این سازمان به عمل آورند.
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