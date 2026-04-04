مواد آلاینده احتمالی در منطقه ویژه پتروشیمی خطری برای مردم ایجاد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه ای اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰:۳۰ امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ برخی مناطق منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه تخلیه شده اند.
سازمان منطقه ویژه پتروشیمی در این اطلاعیه تاکید کردهاست: خانواده های کارکنان نگرانی نداشته باشند. در حال حاضر مواد آلاینده احتمالی، خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است.
