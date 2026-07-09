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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

حس و حال شرکت کنندگان در مراسم تدفین رهبر شهید

حس و حال شرکت کنندگان در مراسم تدفین رهبر شهید

مشهد- مردمی که در مراسم تدفین رهبر شهید شرکت کردند، به خبرنگار مهر از حس و حال خود در این مسیر گفتند.

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کد مطلب 6883516

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