https://mehrnews.com/x3cwWW ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ کد مطلب 6883516 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ حس و حال شرکت کنندگان در مراسم تدفین رهبر شهید مشهد- مردمی که در مراسم تدفین رهبر شهید شرکت کردند، به خبرنگار مهر از حس و حال خود در این مسیر گفتند. دریافت 31 MB کد مطلب 6883516 کپی شد مطالب مرتبط از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار روایت سفری برای ادای دین آقای شهید؛ از قاب تلویزیون تا جادههای مشهد شنیدهشدن سه انفجار در کنارک جمع آوری ۸۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیکشهر جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت پیام روحانیون در تشییع رهبر شهید: انقلاب اسلامی با خون شهدا بیمه شد اجتماع بزرگ «فاتحین»؛ وقتی نذری، بهانهی وحدت میشود برچسبها سیستان و بلوچستان رهبر شهید مشهد تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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