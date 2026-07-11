  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

برداشت بیش از ۷۰ تن بذر گواهی‌شده گندم برای نخستین بار در خاش

برداشت بیش از ۷۰ تن بذر گواهی‌شده گندم برای نخستین بار در خاش

خاش- مدیر جهاد کشاورزی خاش از برداشت موفقیت‌آمیز بیش از ۷۰ تن بذر اصلاح شده در طبقه گواهی‌شده گندم رقم برزگر برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خاشی از برداشت موفقیت‌آمیز بیش از ۷۰ تن بذر اصلاح شده در طبقه گواهی‌شده گندم رقم برزگر برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای تأمین نهاده‌های باکیفیت و خودکفایی کشاورزان منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش اظهار کرد: در سال زراعی جاری با هدف تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان و توسعه استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، طرح تولید بذر گواهی‌شده در سطح ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان با کشت ۵ تن بذر مادری رقم برزگر آغاز شد.

وی با بیان اینکه رقم «برزگر» سازگاری بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خاش دارد، افزود: این پروژه تحت نظارت دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی و بر اساس دستورالعمل‌های فنی تولید بذر اجرا شد که منجر به برداشت بیش از ۷۰ تن محصول باکیفیت شد.

مدیر جهاد کشاورزی خاش تصریح کرد: محصول برداشت‌شده پس از تحویل به کارگزار و طی مراحل بوجاری، ضدعفونی، فرآوری و بسته‌بندی، به عنوان بذر استاندارد و گواهی‌شده آماده توزیع میان کشاورزان این شهرستان و مناطق هم‌اقلیم برای کشت در سال زراعی آینده خواهد بود.

خاشی، تولید بذر در داخل شهرستان را راهبردی برای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری مزارع دانست و تأکید کرد: در دسترس بودن بذر استاندارد، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های اصلاح‌شده را تسهیل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش عملکرد محصول در واحد سطح ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: توسعه تولید بذرهای گواهی‌شده متناسب با شرایط آب‌وهوایی، علاوه بر تقویت امنیت غذایی، گامی جدی در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان و پایداری تولید در استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6884532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها