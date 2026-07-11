به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خاشی از برداشت موفقیت‌آمیز بیش از ۷۰ تن بذر اصلاح شده در طبقه گواهی‌شده گندم رقم برزگر برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای تأمین نهاده‌های باکیفیت و خودکفایی کشاورزان منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش اظهار کرد: در سال زراعی جاری با هدف تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان و توسعه استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، طرح تولید بذر گواهی‌شده در سطح ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان با کشت ۵ تن بذر مادری رقم برزگر آغاز شد.

وی با بیان اینکه رقم «برزگر» سازگاری بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خاش دارد، افزود: این پروژه تحت نظارت دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی و بر اساس دستورالعمل‌های فنی تولید بذر اجرا شد که منجر به برداشت بیش از ۷۰ تن محصول باکیفیت شد.

مدیر جهاد کشاورزی خاش تصریح کرد: محصول برداشت‌شده پس از تحویل به کارگزار و طی مراحل بوجاری، ضدعفونی، فرآوری و بسته‌بندی، به عنوان بذر استاندارد و گواهی‌شده آماده توزیع میان کشاورزان این شهرستان و مناطق هم‌اقلیم برای کشت در سال زراعی آینده خواهد بود.

خاشی، تولید بذر در داخل شهرستان را راهبردی برای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری مزارع دانست و تأکید کرد: در دسترس بودن بذر استاندارد، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های اصلاح‌شده را تسهیل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش عملکرد محصول در واحد سطح ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: توسعه تولید بذرهای گواهی‌شده متناسب با شرایط آب‌وهوایی، علاوه بر تقویت امنیت غذایی، گامی جدی در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان و پایداری تولید در استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود.