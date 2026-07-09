جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی حملات شب گذشته آمریکا به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر مورد اصابت قرار گرفت که خساراتی به سازه آن وارد شد.

در این اطلاعیه آمده است که این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و آسیبی به تجهیزات عملیاتی در پی نداشته است.

اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های بندری اعلام کرد: با وجود وقوع این حادثه، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری کامل فعال هستند و تمامی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این بنادر در حال انجام است.