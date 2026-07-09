https://mehrnews.com/x3cwWF ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ کد مطلب 6883502 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار مشهد- مردم ایران از نقاط مختلف کشور خودشان را به مراسم وداع و تدفین رهبر شهید رساندند. دریافت 30 MB کد مطلب 6883502 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت روایت دلتنگی مهمانان رضوی در فراق رهبر شهید حس و حال شرکت کنندگان در مراسم تدفین رهبر شهید «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست «رهبر فدای ما شد»؛ روایتی از احساسات مردم در مراسم تشییع رهبر در مشهد عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی شنیدهشدن سه انفجار در کنارک حماسه آفرینی حضور پرشور برای آقای شهید ایران برچسبها مشهد رهبر شهید سیستان و بلوچستان تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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