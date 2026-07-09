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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار

از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار

مشهد- مردم ایران از نقاط مختلف کشور خودشان را به مراسم وداع و تدفین رهبر شهید رساندند.

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کد مطلب 6883502

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