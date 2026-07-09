https://mehrnews.com/x3cwXm ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶ کد مطلب 6883536 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶ فریاد اتحاد ملت عزادار رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویری از فریاد خونخواهی عزاداران امام مجاهد شهید در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6883536 کپی شد مطالب مرتبط رواق دارالذکر؛ محل تدفین رهبر شهید انقلاب عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی اقامه نماز در حرم مطهر رضوی و خیابانهای منتهی به بارگاه ثامن الائمه برچسبها مشهد تشییع رهبر شهید انقلاب خراسان رضوی آقای شهید ایران
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