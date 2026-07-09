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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

فریاد اتحاد ملت عزادار رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع)

فریاد اتحاد ملت عزادار رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویری از فریاد خونخواهی عزاداران امام مجاهد شهید در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6883536

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