مدیرکل کار بوشهر: کارفرمایان پیشروانِ صیانت از اشتغال استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان بوشهر با اشاره به اهمیت روز ۱۴ مرداد به عنوان روز ملی کارفرما، از ضرورت برنامه‌ریزی فعالانه جهت نکوداشت این روز برای تجلیل از نقش کارفرمایان در پایداری اشتغال خبر داد.

وی تأکید کرد: کارفرمایان در شرایط حساس اقتصادی کنونی، همچون پیشروانِ صیانت از اشتغال در خط مقدمِ نبرد اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

مدیرکل کار بوشهر با تبیین سیاست «سه‌جانبه‌گرایی»، بر اصل شراکت میان اداره‌کل، کانون کارفرمایان، کانون کارگری و اتاق تعاون تأکید کرد و گفت: ما هیچ جلسه‌ای در حوزه‌های مرتبط با کار و تولید نداریم که در آن شرکای اجتماعی ما غایب باشند؛ حضور کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های کلان، نه یک انتخاب، بلکه یک قاعده برای موفقیت در مدیریت اشتغال است.

پروانه با اشاره به تلاش‌ها برای تسهیل حضور نمایندگان کانون در «کارگروه اشتغال» و «شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه»، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از طریق مکاتبات رسمی و هماهنگی با معاونت اقتصادی استانداری، حضور نمایندگان کانون در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تسهیل شود. اما در کنار وظیفه اداری ما، انتظار می‌رود نمایندگان کانون با حضور فعال، تخصصی و مستند در جلسات، نقش خود را در اثبات جایگاه اقتصادی‌شان ایفا کنند.

وی خواستار ایجاد یک جریان دوطرفه برای انتقال اطلاعات شد و افزود: برای اینکه اداره‌کل بتواند با شناخت دقیق از چالش‌های صنفی، موانع تولید را مرتفع کند، لازم است کانون کارفرمایان نیز خروجی جلسات داخلی و اولویت‌های انجمن‌های زیرمجموعه خود را به صورت منظم با ما در میان بگذارد.

در پایان این نشست، بر لزوم ارتقای سطح ارتباطات سیستماتیک و استفاده از ابزارهای یکپارچه برای ارسال دعوت‌نامه‌ها و بهبود هماهنگی‌های اداری میان اداره‌کل و کانون کارفرمایان تأکید شد.

در این نشست، با تمرکز بر محورهای راهبردی، موضوعاتی از جمله برنامه‌ریزی برای نکوداشت «روز ملی کارفرما» و اصلاح سازوکارهای مشارکت کارفرمایان در کارگروه‌های تصمیم‌ساز استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.