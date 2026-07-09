ورمقانی: مردم سنندج در یادواره «رهبر شهید امت» حضور یابند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به برگزاری مراسم یادواره «رهبر شهید امت»، از مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار شهرستان سنندج دعوت کرد تا با حضور در این آیین، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.
وی اظهار کرد: مراسم یادواره «رهبر شهید امت» روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع سنندج برگزار میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه رهبر شهید امت همواره ارادت ویژهای به مردم فرهیخته کردستان داشت، افزود: مردم این استان نیز همواره علاقه، وفاداری و ارادت خود را به این شهید بزرگوار نشان دادهاند.
ورمقانی از عموم مردم شهرستان سنندج دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید امت، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کنند.
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